Gigi D’Alessio in concerto allo Stadio Maradona di Napoli: date e biglietti

Gigi D'Alessio sarà in concerto nel 2027 allo Stadio Maradona: tutte le informazioni e i biglietti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gigi D'Alessio

Ormai è ufficiale: Gigi D’Alessio sarà in concerto allo Stadio Maradona di Napoli. Reduce da una serie di fortunatissimi live alla Reggia di Caserta, l’artista napoletano si prepara a conquistare uno degli stadi più famosi della sua città.

Gigi D’Alessio in concerto allo stadio Maradona

Il 6 giugno 2027 Gigi D’Alessio darà vita ad uno straordinario show nella cornice esclusiva dello stadio Diego Armando Maradona. L’annuncio è arrivato nell’ultimissima tappa delle dieci date sold out nella Reggia di Caserta con 100.000 spettatori complessivi e ben 10.000 spettatori ogni sera, fra canzoni, entusiasmo e commozione.

I biglietti saranno disponibili in presale per tutti i fan iscritti alla newsletter, mentre dal 23 giugno alle ore 16 la vendita verrà aperta a tutti su TicketOne. Il 6 giugno 2027 però non sarà l’unica data in cui si potrà vedere Gigi D’Alessio in concerto.

Questo autunno infatti il cantante napoletano sarà in tour con il Gigi Palasport.

L’elenco delle date:

14 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

15 novembre – Bologna, Unipol Arena

25 novembre – Bergamo, ChorusLife Arena

27 novembre – Padova, Kioene Arena

1° dicembre – Messina, PalaRescifina

4 dicembre – Reggio Calabria, PalaCalafiore

7 dicembre – Bari, PalaFlorio

19 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

23 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Gigi D’Alessio fra successi, record e amori

L’ultimo anno è stato davvero straordinario per Gigi D’Alessio che con la residency alla Reggia di Caserta ha battuto ogni record e regalato grandi emozioni ai suoi fan.

Con più di 26 milioni di copie vendute e ben 40 album pubblicati, Gigi D’Alessio è uno fra gli artisti italiani più amati di sempre. Grazie a hit come Non dirgli mai o Un nuovo bacio, la sua musica ha segnato intere generazioni. “In passato la mia musica è stata vittima di tanti pregiudizi”, aveva confidato qualche tempo fa a Today.

“La lezione più importante che ho imparato, in questi anni, è che essere sé stessi paga – aveva aggiunto -. Certo mi dispiaceva che spesso si parlasse di me senza conoscermi, senza neanche ascoltarmi. Per noi napoletani la dogana non era a Chiasso, ma all’uscita dalla Campania. L’Italia, per me, è stata come una bella donna che inizialmente non ci sta: l’ho dovuta conquistare un po’ alla volta, sudandomela; la svolta, forse, è stata Sanremo 2000, con Non dirgli mai. Pensi che mi censurarono le parti in dialetto, mi costrinsero a cantarle in italiano. Infatti sono stato orgoglioso quando, nel 2024, ho sentito Geolier usare direttamente il napoletano. Lui è il mio settimo figlio, fuori mercato”.

E se la carriera procede a gonfie vele anche nel privato Gigi non potrebbe essere più felice. Dopo l’addio ad Anna Tatangelo, da cui ha avuto il suo quarto figlio Andrea, il cantante ha ritrovato il sorriso con Denise Esposito.

I due hanno avuto i figli Francesco e Ginevra che si sono aggiunti alla grande famiglia allargata dell’artista. Nel 1987 infatti Gigi ha avuto Claudio, suo primogenito, dal matrimonio con Carmela Barbato, sua prima moglie. Nel 1992 è arrivata Ilaria e nel 2003 Luca. Quest’ultimo ha seguito le orme paterne diventando un cantante molto apprezzato con il nome d’arte di LDA, partecipando anche al Festival di Sanremo 2026.