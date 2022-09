GF Vip, i concorrenti lasciano la Casa per votare: chi è finito in quarantena

Fonte: GETTY Cristina Quaranta, da Non è la Rai al GF Vip. Vi ricordate quanto era bella?

In occasione delle elezioni politiche svoltesi nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, anche i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto l’opportunità di votare. Stando però alle disposizioni del reality, coloro che vivono fuori dal Lazio e hanno voluto esercitare il diritto di voto presso il proprio seggio di competenza, sono ora costretti a un periodo di quarantena. Sorte toccata ad Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti, allontanatisi dalla Capitale e ora sottoposti a un isolamento di 4 giorni.

Grande Fratello Vip, dopo il voto due concorrenti in quarantena

Il 25 settembre 2022 ha segnato la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche in Italia, alle quali tutti gli aventi diritto hanno avuto l’opportunità di votare. Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto, sebbene il reality sia iniziato da una settimana e siano ora segregati a Cinecittà, lontani dalla realtà della vita quotidiana. In un’occasione così importante, però, la produzione ha pensato ad alcune specifiche disposizioni per consentire ai Vipponi di votare.

Il procedimento è stato molto semplice per i concorrenti che risiedono a Roma ed entro i confini del Lazio, che sono stati prelevati dalla Casa nella mattinata del 25 settembre e portati presso i propri seggi di competenza all’orario di apertura. Discorso inverso, invece, per chi non vive nel Lazio: in questa occasione il Grande Fratello Vip ha previsto un periodo di quarantena di 4 giorni in una stanza d’albergo, senza alcun contatto con l’esterno.

Sorte che ha colpito Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti, la quale potrebbe presto abbandonare il gioco a tutti gli effetti: i due concorrenti sono usciti da Cinecittà per recarsi nelle città di residenza (rispettivamente Milano ed Empoli), ed esercitare così il diritto di voto. Tuttavia sono ora costretti all’isolamento in una stanza d’albergo romana: saranno dunque assenti nella puntata di questa sera dove interverranno in collegamento ma, terminata la quarantena, potranno tornare in studio già nella puntata di giovedì sera.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni di questa sera

Intanto il Grande Fratello Vip si appresta a tornare in onda su Canale5, questa sera, con la terza puntata della settima edizione. Dopo gli ingressi di tutti i concorrenti nei precedenti due appuntamenti, stasera verranno analizzate le prime dinamiche del reality. Non solo i turbolenti rapporti tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci, ma anche la situazione di stallo nel legame tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e donne riceverà stasera la visita a sorpresa della fidanzata Soraia Ceruti, pronta a un confronto di fuoco con Elenoire.

Ma nella Casa del Grande Fratello Vip c’è spazio per un altro ospite di serata: Giucas Casella farà il suo ritorno a Cinecittà dopo essere stato grande protagonista della precedente edizione. L’occasione è quella di un confronto serrato con Attilio Romita, già protagonista di commenti al vetriolo contro la Royal Family: lo storico conduttore del Tg1 ha espresso infatti un discusso pensiero sull’illusionista e gli atteggiamenti, a suo dire “viscidi”, avuti con alcune coinquiline.

Il giorno dopo il voto, si riaccendono i riflettori sul Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini torna con una nuova puntata che promette scintille, sorprese e colpi di scena.