GF Vip 6, Signorini incrollabile: gli ascolti lo premiano (e lui gongola)

GF Vip 6: il cast ufficiale

Alfonso Signorini e il GF Vip 6 si stanno confermando un appuntamento irrinunciabile per Mediaset, che ha scelto di puntare sul reality show dopo un inizio non propriamente roseo in termini di share. A gennaio del 2022, infatti, era stato previsto un cambio di palinsesto: il doppio appuntamento settimanale del GF Vip sarebbe stato spostato dal venerdì al giovedì, lasciando spazio alle fiction. Gli ascolti tuttavia hanno premiato Signorini, la cui felicità non è passata inosservata.

GF Vip 6, confermato l’appuntamento al venerdì

Si era tanto chiacchierato della possibilità di anticipare al giovedì il doppio appuntamento del GF Vip, ipotesi che Mediaset aveva accolto in modo positivo. Tuttavia, il reality condotto da Alfonso Signorini sta conquistando sempre di più la fiducia del pubblico, incuriosito dai nuovi ingressi e dal triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ormai avviato verso l’inevitabile tramonto con l’uscita dell’attore.

La variazione ai listini di gennaio, tuttavia, è stata condivisa da Publitalia: gli appuntamenti mensili del GF Vip 6 sono stati confermati al 14, al 21 e al 28 gennaio 2022. La proiezione al giovedì è stata dunque ufficialmente accantonata, e Signorini ha saputo mantenere intatta la programmazione. Il venerdì all’insegna delle fiction è stato sconfitto in partenza dal conduttore.

I primi mesi dell’anno sono sempre i più complessi dal punto di vista della pianificazione: c’è da considerare l’incognita Sanremo, che può far slittare o anticipare a seconda dello share le fiction, così come gli show più amati di Mediaset. Fosca e Viola come il mare, attesissime dagli italiani, dovranno attendere ancora un po’, e tutto dipenderà dalla riconferma o meno del venerdì per il GF Vip 6 per il mese di febbraio. Quasi sicuro, secondo Publitalia, lo stop del reality show il 3 febbraio, in concomitanza con il Festival di Sanremo 2022, che sarà condotto per la terza volta da Amadeus.

Alfonso Signorini vince: gli ascolti lo premiano e lui festeggia

Signorini ci ha abituate al riserbo sulla sua vita privata e, anche quando c’è da festeggiare un successo professionale, sa sempre come distinguersi. Sulle sue storie su Instagram, si è lasciato andare a una foto molto significativa: con in mano uno spritz, in alto i calici per l’ennesima vittoria del suo GF. La sua conduzione, dobbiamo dirlo, ha acceso molte polemiche, ma, dopotutto, come scriveva Oscar Wilde: bene o male, purché se ne parli. Il GF Vip 6 si tiene il venerdì: chissà che non lo farà anche a febbraio, rivoluzionando la programmazione.