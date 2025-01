“Gerry Scotti co-conduttore della prima serata di Sanremo 2025”: l’indiscrezione

Altro che Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, Carlo Conti avrebbe in mente altri due amici storici per il prossimo Festival di Sanremo: uno potrebbe essere Gerry Scotti

Fonte: IPA Gerry Scotti

Colpo di scena al Festival di Sanremo 2025: il nome di Gerry Scotti si sarebbe aggiunto alla lista (piuttosto lunga) di co-conduttori e co-conduttrici di Carlo Conti. Quest’ultimo, durante il suo annuncio al Tg1, aveva parlato di una conduzione in solitaria nella prima serata della kermesse musicale in attesa di “convincere due amici storici”. Tutti hanno subito pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello ma la verità sarebbe un’altra e ancora una volta Conti sarebbe pronto a stupire nella città dei fiori.

Gerry Scotti al Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti?

A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia: “È Gerry Scotti la prima carta coperta di Carlo Conti: il volto di Canale 5 sarà il co-conduttore della prima serata in onda martedì 11 febbraio“, ha scritto il portale parlando di un presunto patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset. Per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita: sicuramente per Scotti rappresenterebbe il coronamento di un sogno dopo una carriera lunga e di successo.

Nonostante sia in tv da oltre quarant’anni e sia uno dei conduttori più amati dal pubblico, Gerry Scotti non ha mai presentato il Festival di Sanremo. Voci di un suo coinvolgimento erano iniziate a circolare negli ultimi mesi del 2023. Una sua partecipazione all’Ariston come ospite sembrava sempre più probabile, soprattutto dopo una foto pubblicata sui social con Amadeus, all’epoca direttore artistico della kermesse. Ma Scotti aveva smentito tutto a Verissimo: “Io e Amedeo abbiamo parlato di tutto in quella situazione: di figli, di pressione, di colesterolo, di Milan e di Inter, ma vi giuro che la parola Sanremo non è nemmeno stata pronunciata”.

In una successiva intervista aveva rivelato con un un po’ di amarezza: “In passato sono stato invitato un paio di occasioni all’Ariston, ma una volta avevo il Covid e un’altra ero in Polonia. Sanremo comunque non è nel mio cassettino dei sogni. Se ci vado, ci vado da spettatore”. Il 2025 è finalmente l’anno della svolta per Gerry Scotti?

Secondo alcuni l’altro amico storico di Carlo Conti, e dunque papabile co-conduttore della prima serata di Sanremo 2025, potrebbe essere Paolo Bonolis (che qualche mese fa è stato ospite d’eccezione a Tale e Quale Show).

L’amicizia tra Gerry Scotti e Carlo Conti

Gerry Scotti e Carlo Conti sono amici da decenni anche se per anni sono stati rivali del preserale in tv. “Una bellissima sorpresa nel cammino della mia vita”, aveva detto di Conti Scotti, ribadendo la profonda stima e l’enorme affetto che lo lega a lui: “Siamo stati catalogati come avversari, ma è quanto di più simile ci sia alla mia persona nella Rai”. Entrambi hanno iniziato le rispettive carriere in radio per poi affermarsi sul piccolo schermo.

Nel 2020 entrambi furono ricoverati in ospedale per Covid: “Con Gerry, anche se non ci siamo frequentati tanto di persona e, spesso, siamo stati dirimpettai, non dico “rivali”, in tv, c’è un legame”, aveva detto all’epoca il conduttore Rai per poi aggiungere: “Ci sentiamo molto vicini e, ogni volta che ci incontriamo, sentiamo questa stessa pasta, questo tipo di umanità: amiamo il lavoro, la famiglia, c’è grande stima”.