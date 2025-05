“Francesca Tocca nuova tronista di Uomini e Donne”: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Francesca Tocca

Francesca Tocca potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne. A svelarlo è il settimanale Nuovo Tv, secondo con Maria De Filippi sarebbe pronta a proporre il trono all’ex moglie di Raimondo Todaro.

Francesca Tocca tronista di Uomini e Donne?

La stagione di Uomini e Donne si sta chiudendo, fra segnalazioni riguardo Gianmarco Steri e colpi di scena, ma già si parla dei nuovi tronisti. Fra i nomi più quotati c’è quello di Francesca Tocca.

Nuovo Tv è convinto che sarà lei a salire sul trono più famoso d’Italia quest’anno. Secondo le ultime indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe già offerto il trono a Francesca, chiedendole di diventare la tronista del programma.

Una scelta che, sono convinti in molti, potrebbe aumentare gli ascolti, dopo il successo del trono di Ida Platano e i siparietti di Tina Cipollari. Di certo Francesca Tocca è un personaggio molto amato, grazie sia alla sua partecipazione ad Amici che al legame passato con Raimondo Todaro.

Per questo potrebbe portare in studio tantissimi corteggiatori e attirare l’attenzione del pubblico. Per ora, comunque, si tratta solo di indiscrezioni che non sono state confermate nè smentite dai diretti interessati.

La stagione di Uomini e Donne è ormai terminata e Maria De Filippi – insieme alla redazione – avrà tutta l’estate per fare le sue scelte riguardo al cast del programma, che verrà svelato solo a settembre.

L’addio di Francesca Tocca a Raimondo Todaro

Ballerina di Amici e volto noto della tv, Francesca Tocca ha fatto sognare il pubblico con la sua storia d’amore con Raimondo Todaro. Un legame segnato dalla passione per la danza e coronato prima dalla nascita della figlia Jasmine, poi dalle nozze, nel 2014.

Dopo 11 anni (e alcune crisi) i due hanno però scelto di dirsi addio. “Ci siamo resi conto entrambi, dopo aver dato tutti noi stessi a questa relazione, che più andavamo avanti più forzavamo la cosa, e ci stavamo facendo del male – ha confidato lei in una lunga intervista rilasciata a Verissimo -. Abbiamo cercare di salvare il matrimonio, la relazione, per il bene nostro, per il bene della bambina e anche dei nostri genitori perché non è mai una bella cosa. Ma da persone adulte e mature abbiamo capito che ad una persona fai del bene anche quando momentanemente la lasci andare. Anche questo è amore”.

Di fronte alle domande di Silvia Toffanin, comunque, la Tocca non ha escluso un possibile ritorno di fiamma. Già in passato infatti i ballerini si erano separati, per poi ritrovarsi più innamorati che mai.

“Con Raimondo c’è un bene che va oltre. Lui per me c’è sempre e io per lui ci sarò sempre. Adesso siamo molto sereni. Abbiamo un bellissimo rapporto – ha svelato -. Tornare insieme? Non lo so. Ad oggi, per il bene di entrambi, serviva fare questo passo e lo abbiamo fatto insieme. Nella vita non si sa mai nulla, soprattutto per come sono fatta io che sono una persona istintiva, vivo a giornata e non mi programmo mai nulla, non dirò mai impossibile”.