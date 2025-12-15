Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop a rischio squalifica

Fiorello a "La Pennicanza" fa uno scoop clamoroso su Sanremo e Chiello rischia la squalifica. Intanto i fan piangono: è l'ultima puntata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Questa è l’ultima settimana de La Pennicanza e Fiorello ne approfitta per scatenare un putiferio in radio, tanto che Chiello rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2026.

Fiorello, clamoroso scoop su Sanremo

La puntata si apre con l’ironia su ‘Sarà Sanremo’, in onda ieri sera: “Sono state presentate le canzoni che saranno in gara al Festival – dice Fiorello – e già i titoli fanno capire quanto studio ci sia dietro. ‘Stella stellina’, ‘Sei tu’, ‘Prima o poi’… sempre colpa di Carlo Conti! Ha detto: ‘Fate titoli brevi, così andiamo veloci!’”.

Poi arriva un clamoroso ‘scoop’: “Un caro amico mi ha fatto avere il provino della canzone che Chiello porterà a Sanremo, ‘Ti penso sempre'”. Lo showman quindi fa partire un estratto del pezzo e poi scherza: “Solo un pezzetto, dodici battute massimo. Così Carlo non lo può squalificare!“.

Fiorello e le vecchie letterine dei vip a Babbo Natale

Quindi, un tuffo nel passato: “Siamo riusciti a trovare le vecchie letterine a Babbo Natale di alcuni personaggi famosi. Tra queste, quella di un piccolo Roberto Vannacci. Ecco cosa aveva scritto: ‘Mi chiamo Roberto, ho 7 anni, faccio 10 flessioni e l’alzabandiera ogni mattina. A scuola mi comporto molto bene, la maestra mi dà sempre il compito di tenere l’ordine. Adoro giocare allo schiaffo del soldato e quest’anno ho imparato l’inno del Corpo Sciolto con il flauto.

Per Natale vorrei: un mappamondo illuminato con solo l’Italia, una tuta da Uomo Ragno, una Barbie casalinga da far sposare a Ken maschio alfa e una nave ONG della Playmobil. So che mia sorellina ha chiesto un Cicciobello nero: per favore, non accontentarla, in casa voglio solo bambolotti nostrani. Ti aspetto a mezzanotte, non entrare di nascosto nel camino: mio padre ha il porto d’armi e l’anno scorso ha quasi seccato la Befana!’”.

Fiorello e i complimenti al cane antidroga

In chiusura, ironia sugli eroi a quattro zampe: “Ieri un cane antidroga ha fiutato 138 chili di sostanze. Applausi soprattutto a lui! Si chiama Jackpot”.

Fiorello chiama la Guardia di Finanza per congratularsi ma a rispondere sono direttamente loro, i cani! E parte subito una surreale conversazione: “Ragazzi, siamo stanchi – dice un ‘rappresentante’ degli animali -. Stamattina ho fiutato un chilo di droga e in cambio mi hanno dato… un croccantino. Rivediamo il contratto! Propongo il nuovo accordo: per la cocaina una fiorentina, per l’eroina un filetto, per il fentanyl una fettina di vitello, per il crack un involtino e per la marijuana una porchetta. Il croccantino? Lo diamo all’istruttore, così impara!’”.

La Pennicanza, i fan piangono

Il pubblico è entusiasta di Fiorello e sul profilo Instagram scrivono: “Sei una vera gioia e felicità per occhi e orecchie”. E c’è chi già piange perché ormai il programma è agli sgoccioli: “@rosario_fiorello ciao amore mio ti prego non mi lasciare ho bisogno di te 😭”.

Intanto, godiamoci queste ultime puntate. Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 16 dicembre alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

