Festa della Donna 2023, cosa propone il palinsesto Rai: tutti i dettagli

Fonte: IPA Keira Knightley

In occasione della Festa della Donna 2023, ricorrenza che verrà celebrata nella giornata di domani, la Rai ha pensato ad una programmazione ultra-dedicata. Da Rai1 a Rai Scuola, tutti i palinsesti della Televisione pubblica proporranno temi ed approfondimenti dedicati alla Giornata Internazionale della Donna, che si festeggia l’8 marzo ogni anno. Nella prima serata di Rai1, in particolare, spazio al film Il concorso con Keira Knightley, dedicato alla storia di Miss Mondo e vinto per la prima volta nel 1970 da una donna di colore.

Festa della Donna, ricca programmazione Rai: il palinsesto di Rai1

Anche la Rai si mobilita per celebrare in grande la Festa della Donna 2023 e, nella giornata di domani, dedicherà la sua intera programmazione alla tematica. Così come fatto da Netflix, anche la Tv di Stato proporrà programmi e contenuti a tema e, da Rai1 a Rai Scuola, tutti i canali celebreranno la Giornata Internazionale della Donna. L’intera programmazione di domani, mercoledì 8 marzo, è stata diffusa attraverso un comunicato diramato dall’ufficio stampa Rai, e sono numerosi gli appuntamenti in agenda.

Su Rai1 si parte con Uno Mattina alle 9.05 e Storie Italiane alle 9.50. Entrambi i programmi dedicheranno la puntata alla ricorrenza, per poi lasciare spazio al Tg1 che, alle 10.55, in collaborazione con Rai Quirinale, trasmetterà la cerimonia dal Palazzo del Quirinale. Il palinsesto di Rai1 proseguirà con È sempre mezzogiorno alle 11.55, Oggi è un altro giorno alle 14.05, La vita in diretta alle 17.05 e I soliti ignoti alle 20.35: tutti i programmi dedicheranno spazi di approfondimento e di discussione alla Festa della Donna, con ospiti in studio e servizi a tema.

Alle 21.30, in prima serata su Rai1, verrà trasmesso il film Il concorso con Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw, per la regia di Philippa Lowthorpe. La pellicola racconta un fatto rivoluzionario: era il 1970 e, a Londra, il concorso di Miss Mondo fu fortemente contestato dal Movimento di Liberazione delle Donne britannico contro “l’oggettivazione delle donne nei concorsi di bellezza”. Un’edizione rivoluzionaria anche per un altro fatto: a vincerla, infatti, fu per la prima volta una donna di colore.

La Rai per le donne: i palinsesti dei canali secondari

Per quanto riguarda gli altri canali Rai, su Rai2 I Fatti Vostri alle 11.10, Ore 14 alle 14.00 e BellaMà alle 16.15 parleranno della Festa della Donna. Su Rai3, invece, se ne occuperanno Agorà alle 8.00 ed Elisir alle 10.30, in una puntata in cui ampio spazio verrà dedicato alla salute delle donne. La programmazione del terzo canale Rai proseguirà con Passato e Presente alle 13.15 (in cui si affronterà il tema dell’emancipazione femminile attraverso lo sport), e Geo alle 17.00, in cui si parlerà di donne e lavoro e vi sarà un approfondimento sulla situazione delle donne in Afghanistan.

Su Rai Movie andranno in onda i film American Woman alle 21.10 e Lo spazio bianco alle 23.35. Rai5 proporrà il documentario Siamo donne! alle 19.15, Visioni-La Forza Nascosta alle 21.00 e Rock legends dalle 22.15. Su Rai Storia andranno in onda Il giorno e la storia alle 00.10, Passato e presente alle 9.00, il film-intervista Marisa Della Magliana alle 12.05 e 1946: le donne al voto alle 16.00. Infine, su Rai Scuola verrà dedicata una serie di appuntamenti a grandi donne come Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Virginia Woolf e Mary Shelley e un approfondimento sulla Parità di genere alle 12.30.