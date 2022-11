Federica Panicucci lascia “Mattino Cinque”: perché e quando torna in onda

Fonte: IPA Federica Panicucci, in arrivo nuovi progetti televisivi

Mattino Cinque “perde” Federica Panicucci. La presentatrice 55enne, da sei anni al timone del seguitissimo programma di informazione e intrattenimento, insieme a Francesco Vecchi, lascia la conduzione dello show di Canale 5 per dedicarsi ad altri progetti. Ma non si tratta di un addio, bensì di un arrivederci. Vediamo di cosa si tratta.

Federica Panicucci saluta Mattino Cinque: cosa è successo

Nessun litigio tra colleghi, nessun contrasto con la redazione o con i suoi ospiti. Dietro la decisione di lasciare Mattino Cinque ci sono soltanto impegni urgenti a cui Federica Panicucci non può e non vuole rinunciare. A dare la notizia dell’uscita di scena, anche se momentanea, della bionda conduttrice è Dagospia, che spiega, nel dettaglio, cosa bolle in pentola in casa Mediaset.

La coppia super affiatata formata da Federica e Francesco Vecchi è destinata dunque a separarsi. Per quanto tempo? Gli spettatori di Mattino Cinque dovranno privarsi della conduttrice dal 16 dicembre al 9 gennaio. La Panicucci, in quelle settimane, sarà sempre a Canale 5, ma alle prese con un altro programma. Non verrà, però, sostituita da una collega, ma sarà lo stesso Francesco Vecchi a occuparsi di tutto e a portare avanti, senza troppi stravolgimenti, Mattino Cinque.

I prossimi impegni televisivi di Federica Panicucci

Federica Panicucci si dedicherà anima e corpo a Capodanno in Musica, show musicale che conduce dal 2017 con grande successo. La presentatrice, dopo aver guidato l’edizione 2021 in diretta da Bari, si sposta a Genova, dove il 31 dicembre andrà in scena il concertone che saluterà l’arrivo del nuovo anno, tra musica, grandi ospiti italiani e internazionali, coreografie e luci mozzafiato.

Il concertone avrà, però, un titolo diverso dal solito: Concerto di Natale per la Pace. Un riferimento alla guerra in Ucraina che, dallo scorso febbraio, sta insanguinando un’intera nazione.

“Ci saranno Amy Lee, Cristina D’Avena, Darin, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, Orietta Berti, Piccolo Coro Le Dolci Note, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir e molti altri”, ha fatto sapere Federica Panicucci a DavideMaggio.it. Probabile anche la presenza della conduttrice e attrice Bianca Guaccero, della sportiva Chiara Vingione, degli amatissimi attori Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Neri Marcorè, e del velocista più forte del mondo e campione olimpico, Marcell Jacobs.

La grande festa in musica per salutare il 2023

Insieme a L’Anno che verrà, l’appuntamento di Rai Uno condotto da Amadeus, Capodanno in Musica è uno dei programmi delle festività natalizie più amato e atteso dagli spettatori, seguito con passione da milioni e milioni di persone.

Lo show di fine anno condotto da Federica Panicucci ha visto, edizione dopo edizione, alternarsi cantanti e musicisti di altissimo livello e molto diversi tra loro. Anche il cast di quest’anno si preannuncia ricco di nomi eccellenti, capaci di soddisfare i gusti (e le orecchie) più esigenti. Si spazierà dal pop al rock, dal rap al gospel, fino al jazz e al blues. La sera del 31 dicembre, sintonizzati su Canale 5, non ci saranno soltanto i fan “più anziani”, ma anche molti giovani, pronti a festeggiare l’arrivo del 2023 sulle note delle hit dei loro idoli.