RIpensando al suo matrimonio concluso, Fabio Testi non può fare a meno di provare rabbia per i 22 anni sprecati in battaglie legali: tutta colpa degli avvocati

Risulta impossibile parlare dell’attore Fabio Testi senza ritrovarsi a discutere della sua vita privata e dei suoi tanti amori. Nello studio de La Volta Buona, il celebre interprete ha affrontato svariati temi, tra i quali anche il sofferto addio alla moglie Lola Navarro.

Il divorzio di Fabio Testi

Tante le relazioni di Fabio Testi, molte delle quali ben note alla stampa. Del resto a completare la coppia, spesso, c’erano attrici del calibro di Ursula Andress e Anita Ekberg. Nel 1979, poi, ha sposato la stilista spagnola Lola Navarro.

Un grande amore, il loro, culminato con la nascita di tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Un’unione che però naufraga nel peggiore dei modi, incastrandoli in una lunga battaglia legale, durata ben 22 anni. Nel corso dell’intervista concessa a Caterina Balivo, l’attore ha spiegato come il tutto si sarebbe potuto risolvere in appena due anni.

Le lungaggini, lo spreco di denaro e l’immane sofferenza per i loro figli sarebbero da imputare, a suo dire, all’operato dei loro avvocati divorzisti. Interessati a guadagnare il più possibile, avrebbero attuato delle strategie poco etiche.

Il rapporto con i figli

In quegli anni ha potuto vedere decisamente poco i suoi figli, a causa degli accordi previsti. La conduttrice ha ricordato un episodio in particolare. Anni fa era in scena a Capodanno e, dopo lo spettacolo, avrebbe voluto fare gli auguri ai suoi ragazzi. Non riuscendoci, si presentò con i carabinieri: “Chi ci ha rimesso sono stati i nostri figli. Noi eravamo ostaggio degli avvocati. C’era una regia per mettere in condizione l’altro partner di perdere la testa. Abbiamo trascorso 22 anni in tribunale, spendendo cifre che puoi immaginare”.

Una dura lotta, faticando a mantenere la calma per più di due decenni. Per fortuna ciò non ha inficiato in maniera permanente il rapporto con i suoi figli. Guardando al suo passato, dice: “Come padre non mi rimprovero nulla. Come papà ho fatto il massimo del massimo che potevo. C’è chi nasce come padre e chi no e lo stesso vale per le madri”.

La gelosia di Ursula Andress

Come detto, impossibile parlare di Fabio Testi senza fare riferimenti ai suoi amori. Uno dei più noti è stato quello con Ursula Andress. I due hanno a tratti vissuto a Ibiza, quando lei era in Europa. Un nido d’amore, tramutato poi nel “set” della loro rottura.

Il problema reale della loro storia? La gelosia dell’attrice. Del resto, spiega Testi, lui era giovane e all’apice della propria carriera. L’addio ha avuto inizio con un volo mancato: “Ursula è una donna meravigliosa e il nostro amore era bellissimo. Era però gelosa ed era difficile per me, lanciato nel mondo dello spettacolo. La verità è che persi l’aereo alla sera e il giorno dopo, a causa dell’ora legale, arrivai in ritardo. Un amico mi ha fatto affittare un aeroplano e sono arrivato a Ibiza. Lei allora mi ha detto ‘chi sa cosa avrai da farti perdonare, e perché sei arrivato in ritardo?’. Abbiamo litigato e il giorno dopo sono andato via, su un volo di linea, e la nostra storia era finita”.