È sempre mezzogiorno non va in onda oggi 9 gennaio: motivo e programmazione

Antonella Clerici non andrà in onda oggi 9 gennaio con il suo amato cooking show "È sempre mezzogiorno". Ecco perché la Rai ha modificato la programmazione

Fonte: IPA Antonella Clerici non va in onda oggi

È sempre mezzogiorno, il popolare cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, oggi 9 gennaio 2025 non sarà trasmesso. La notizia, già annunciata dalla conduttrice durante la puntata di ieri, ha lasciato delusi i tanti spettatori che ogni giorno attendono con entusiasmo il programma per scoprire nuove ricette e vivere momenti di leggerezza. La Rai ha deciso di modificare la programmazione per fare spazio a un evento istituzionale di rilievo.

Antonella Clerici, durante i saluti finali della puntata di ieri, ha avvisato il pubblico dello stop. Con tono dispiaciuto, ha dichiarato: “Noi domani non ci saremo perché lasciamo spazio alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Ci vediamo venerdì sempre alla stessa ora, un po’ prima di mezzogiorno. Ciao a tutti”. Le sue parole riflettono il malumore di molti telespettatori, affezionati all’appuntamento quotidiano con il cooking show.

Nonostante l’assenza, il programma continua a raccogliere consensi. Durante il periodo natalizio, È sempre mezzogiorno ha registrato ascolti record, con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori e picchi di share del 20%. Un risultato straordinario che conferma il successo di un format che unisce cucina, intrattenimento e buonumore.

La conferenza stampa e i temi caldi

La puntata odierna di È sempre mezzogiorno è stata cancellata per consentire la diretta della conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevista alle ore 10:55.

L’evento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare, si svolgerà nell’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera. Saranno presenti 160 giornalisti accreditati e 82 ospiti istituzionali, con una selezione di testate estere che avranno la possibilità di porre domande.

La conferenza stampa della Presidente del Consiglio affronterà temi di grande attualità, come il caso di Cecilia Sala, giornalista italiana recentemente rientrata dall’Iran, e le indiscrezioni su un possibile contratto tra l’Italia e Space X di Elon Musk per servizi di telecomunicazione. Inoltre, si discuterà della scelta del successore di Elisabetta Belloni alla guida del Dis, con il prefetto Vittorio Rizzi tra i nomi più accreditati.

L’attesa per la puntata di venerdì

Il pubblico di Antonella Clerici dovrà attendere un giorno in più per ritrovare l’allegria e la creatività del suo cooking show. Venerdì 10 gennaio la trasmissione tornerà con nuove ricette e idee per la cucina, pronte a ispirare le telespettatrici e i telespettatori affezionati.

Intanto, sui social ufficiali del programma, è arrivato un messaggio per mantenere vivo il legame con il pubblico: “I fornelli si spengono anche oggi! Grazie per aver trascorso con noi un’altra giornata ricca di gusto, creatività e buonumore. Domani non andremo in onda. Vi aspettiamo venerdì con nuove ricette e tante idee per rendere speciale la vostra cucina!”.

Nonostante la breve interruzione, il cooking show di Rai 1 resta un punto di riferimento nella programmazione televisiva italiana, grazie al carisma di Antonella Clerici e alla capacità di creare un clima familiare e accogliente. Il successo della trasmissione è il risultato di un mix perfetto di competenza, spontaneità e un pizzico di ironia che rende ogni puntata unica.