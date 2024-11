Caos a Domenica In sugli amori a Ballando con le Stelle: “Ci sono altre due coppie”

Ci sarebbero altre due coppie a "Ballando con le Stelle": la rivelazione a Domenica In da Mara Venier

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Ballando con le Stelle… o Ballando con l’amore? Nella puntata odierna del 3 novembre 2024 di Domenica In, una frase innocente di Rossella Erra ha fatto luce sui flirt che continuamente nascono all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Non solo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, grandi favoriti alla vittoria, ma anche altre due coppie di cui, però, non sono stati fatti i nomi e che devono essere ancora confermati.

Domenica In, la rivelazione su Ballando con le Stelle: ci sono altre due coppie

Ballando con le Stelle è uno dei format televisivi più amati e seguiti, ma non solo: si sa che il ballo è un incontro di anime… che spesso si innamorano. Abbiamo visto il feeling tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che è cresciuto giorno dopo giorno, fino a quel bacio da 10 e lode in diretta durante l’esibizione, che ha lasciato tutti gli spettatori senza fiato. Ma pare che quella formata da Guaccero-Pernice non sia l’unica coppia del programma.

Durante la fascia dedicata al format condotto da Milly Carlucci, Rossella Erra ha voluto svelare un aneddoto sul dietro le quinte: “Mara, ti dico una cosa buttata là, a Ballando ci sono altre due coppie che stanno nascendo”. E subito si è fatto il nome di Bianca Guaccero: grande curiosità nel parterre di ospiti, da Alan Friedman, che è stato eliminato nella puntata del 2 novembre 2024, a Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni.

“Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e poi ve lo dirò”, ha detto la Erra, senza svelare null’altro. Ma la curiosità, si sa, è troppa: “Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e – forse – un parente di, fammi accertare”, e Ossini: “Ho capito, mia figlia me l’ha detto”. Dopodiché, il caos: Venier, con Paolantoni e Ossini, Friedman e l’ospite Alessandra Mussolini, si sono “appartati” per discutere del presunto nome della coppia. “Si imparano nuove lingue a Ballando con le Stelle“, ha aggiunto la Erra in chiusura.

Alan Friedman a Domenica In parla dell’eliminazione a Ballando con le Stelle

“Io sono molto fiero del mio percorso, ho fatto sei puntate, l’unico concorrente che non è dello spettacolo. Ho retto sei puntate, abbiamo eseguito un tango sensuale con i passi corretti, secondo Carolyn Smith”. Alan Friedman si è detto assolutamente orgoglioso del percorso che ha fatto all’interno del dancing show di Milly Carlucci.

E sull’eliminazione? Ha ammesso di essere più debole nei social, rispetto ad altri concorrenti, attrici e cantanti. “Anche per alcune persone che non verranno nominate che erano ingiuste”. La giuria un po’ “dispotica e tirannica” è stata al centro della discussione. Ma il 30 novembre si dice pronto a tornare e dimostrare tutto ciò che ha imparato. Smentita, invece, la lite con Luca Barbareschi. “Non c’è stata nessuna vera lite lì. C’è un’industria di internet che ruota attorno a piccole notiziole che vengono sparse. È Roma, è il mondo dello spettacolo”. E poi ha scherzato: “Sono entrato in questa trasmissione molto felice. Dopo 3-4 puntate, Ballando con le Stelle è diventato Hunger Games. Dietro le quinte, ti trovi con un coltello dietro la schiena”.