Domenica In anticipazioni e ospiti 28 settembre, Mara Venier tra Ballando e Garlasco

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier a Domenica In

Torna Domenica In dopo la chiacchieratissima puntata d’esordio, che ha visto in collegamento la premier Giorgia Meloni. Anche per il secondo appuntamento condotto da Mara Venier l’attenzione sarà sui temi caldi del momento. Dall’omicidio di Garlasco, riaperto dopo anni dalla condanna di Alberto Stasi, alla recente morte di Claudia Cardinale, icona del cinema italiano. E poi ancora fiction e spettacolo, con un’ampia pagina dedicata al ritorno televisivo di Ballando con le Stelle.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 28 settembre

Domenica 28 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. Spettacolo, attualità e cronaca i temi centrali della puntata. Enrico Brignano sarà ospite in studio per presentare il suo nuovo show teatrale I 7 Re di Roma, in partenza il prossimo 3 ottobre.

Si parlerà anche del primo appuntamento con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, per raccontare le emozioni del debutto con alcune delle star e dei volti noti del programma. In studio con Zia Mara ci saranno due concorrenti di quest’anno – Beppe Convertini e Andrea Delogu – la giurata Carolyn Smith, il ballerino Simone Di Pasquale e il tribuno del popolo Rossella Erra.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico della trasmissione, che coinvolgerà anche l’attrice Maria Chiara Giannetta, che da lunedì 29 settembre torna su Rai1 con la terza, attesissima, stagione della serie Blanca.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno condurranno un approfondimento sulle ultime notizie del caso Garlasco, con la presenza in studio del giudice Stefano Vitelli, degli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio, Antonio De Rensis e Massimo Lovati, della giornalista Rita Cavallaro e della criminologa Roberta Bruzzone, in collegamento da Rimini.

Insieme a Mara Venier ci saranno in studio anche i coniugi Mendico, per raccontare la storia di loro figlio Paolo, vittima di bullismo, che ha tragicamente deciso di togliersi la vita a soli 14 anni.

Infine, Enzo Miccio renderà omaggio alla straordinaria carriera di Claudia Cardinale, icona del cinema italiano recentemente scomparsa, con un racconto emozionante della sua vita e del suo percorso artistico.

La scelta di Mara Venier a Domenica In

Per il cinquantesimo compleanno di Domenica In Mara Venier ha chiesto – in accordo con i dirigenti Rai – una conduzione corale. Meno interviste one to one e più talk, discussioni e momenti di spensieratezza come il gioco telefonico guidato da Teo Mammucari.

Formare una squadra non è stato però semplice e la scorsa estate si è parlato di un vero e proprio caso Domenica In, dopo che Gabriele Corsi – che inizialmente doveva affiancare la Venier – si è ritirato all’improvviso dal progetto.

“Con Corsi c’è stata solo una telefonata in cui abbiamo parlato dell’ipotesi di un gioco musicale. Poi Gabriele ha deciso di non accettare Domenica In, una sua scelta che rispetto. Io avevo dato anche la disponibilità a condurre solo la prima parte del programma, che mi avrebbe dato la possibilità di andare prima da mio marito Nicola (Carraro, ndr) a Milano. Alla fine avrò dei nuovi compagni di viaggio, che abbiamo scelto sempre con il direttore, e sono felice lo stesso”, ha dichiarato la conduttrice alla vigilia del ritorno in tv.

Ha poi aggiunto sul futuro: “Ormai non dico più che che questa è l’ultima edizione per me… Intanto facciamo la nuova Domenica In“.