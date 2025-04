Anticipazioni Domenica In 20 aprile: Asia Argento ospite della puntata di Pasqua

Fonte: IPA Mara Venier

Anche nel giorno di Pasqua, Mara Venier torna a fare compagnia agli italiani con una nuova puntata di Domenica In, storica trasmissione Rai. Musica, spettacolo, divertimento e tanta emozione sono gli ingredienti di ogni puntata. Nella domenica di 20 aprile, a far compagnia alla padrona di casa negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma grandi nomi del mondo dello spettacolo: dal comico Nino Frassica all’attrice Asia Argento. Ecco tutte le anticipazioni e le interviste di questa domenica.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 20 aprile

Domenica 20 aprile 2025, giorno di Pasqua, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la trentaduesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Il primo ad approdare in studio sarà l’incorreggibile, e per questo amatissimo, Nino Frassica. L’attore e comico, pungolato dalla simpatia di zia Mara, ripercorrerà la propria vita e i momenti indimenticabili della propria lunga carriera. E coglierà l’occasione anche per presentare il suo nuovo show, il Festivallo, nella seconda serata di Rai2 a partire da martedì 29 aprile. “Sarà superiore al Festival di Sanremo” anticipa lui, anche se mancano ancora “l’orchestra, i cantanti in gara, la giuria, il presentatore e gli ospiti”. Impossibile prevedere cosa combinerà stavolta Frassica, quel che è certo è che ci sarà da ridere a crepapelle.

Spazio in seguito a una coppia di mamma e figlia affiatatissima. Ospiti di Domenica In saranno Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi. Giovane e deliziosa ragazza – ben lontana dagli eccessi del papà Morgan – che il pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Quello tra Asia e la figlia è un rapporto profondo, seppur non sempre facile, che non potrà che far emozionare il pubblico in sala e gli spettatori a casa.

A seguire, negli studi di Domenica In arriva la musica, quella di Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino che presenta il nuovo singolo Mi rituffo nella notte. Un brano che segna il grande ritorno del musicista ex marito di Claudia Gerini, dopo un periodo difficile a causa di un intervento chirurgico che gli è quasi costato la vita.

Con ancora appesa al collo la medaglia d’argento della trasmissione Ne Vedremo delle Belle (interrotta in anticipo a causa del flop di ascolti), negli studi di Domenica In arriva anche Carmen Russo. La showgirl si racconterà tra carriera e vita privata. Gli esordi al teatro, una vita nella danza, l’amore lungo quasi mezzo secolo per il marito e collega ballerino Enzo Paolo Turchi e quello ancor più grande per la figlia Maria, arrivata non senza difficoltà quando Carmen era già in età avanzata.

Gli altri ospiti di Domenica In

La puntata sarà lunga, intensa e ricca di soprese. Dopo i grandi ospiti sarà il turno di Claudia Koll, l’attrice e conduttrice che da lungo tempo si è allontanata dai riflettori per seguire la propria fede religiosa presenterà il suo nuovo libro autobiografico. Ancora, il baffo simbolo delle televendite: Roberta da Crema, che racconterà i lati nascosti della propria vita di fronte alle telecamere. Per finire, l’onnipresente mago Silvan e il cantautore bolognese Marcello Romeo.