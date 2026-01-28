Dirty Dancing, il sequel si farà. Jennifer Grey torna nei panni di Baby

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nessuno, assolutamente nessuno, rimetterà Baby in un angolo. A quasi 40 anni dall’uscita che l’ha consacrata come una delle storie romantiche più iconiche del cinema, Dirty Dancing è pronto a tornare con un sequel. Ufficiale. E sì, Jennifer Grey riprenderà i panni di Frances “Baby” Houseman. Ma questa volta non si limiterà solo a recitare: assumerà anche il ruolo di produttrice esecutiva per garantire che l’essenza del film originale rimanga intatta. E non mancherà un omaggio a Patrick Swayze, il protagonista maschile della pellicola scomparso nel 2009.

Tutto quello che sappiamo su Dirty Dancing 2

A differenza di Dirty Dancing: Havana Nights, ambientato a Cuba con Diego Luna e un breve cameo di Patrick Swayze, il nuovo capitolo si propone come una continuazione diretta della storia originale. Il film del 2004, pur integrando ritmi latini e scenari esotici, lasciò molti fan con la curiosità di sapere cosa fosse accaduto alla famiglia Houseman dopo il leggendario ballo finale del 1987.

Questa volta, la trama seguirà una Baby più matura che tornerà al resort delle Catskill Mountains, affrontando le sfide di una nuova generazione di ballerini. La sceneggiatura, firmata da Kim Rosenstock, promette un equilibrio tra nostalgia e una narrazione contemporanea, esplorando come quell’estate del 1963 abbia cambiato per sempre la vita della protagonista.

Il ricordo di Patrick Swayze, interprete di Johnny Castle, rimane centrale. La sua scomparsa nel 2009 ha lasciato un vuoto incolmabile, e Jennifer Grey ha subito chiarito che nessuno sostituirà il leggendario ballerino: “Non ci sarà un altro Patrick, non ci sarà un altro Johnny”. Il film affronterà l’assenza del personaggio in modo rispettoso, integrando la sua eredità attraverso musica, danza e ricordi della protagonista.

Si prevede di iniziare le riprese nel 2026, con una possibile uscita nel 2027, giusto in tempo per celebrare il 40° anniversario del film originale.

Il progetto gode del sostegno di produttori di fama internazionale, tra cui quelli di Hunger Games, a garanzia di una realizzazione tecnica di alto livello, destinata a rendere omaggio all’originale senza tradirne lo spirito.

Perché Dirty Dancing piace così tanto

Passano gli anni ma Dirty Dancing continua a esercitare un fascino irresistibile. Il film del 1987, più di una semplice liaison estiva basata sulla danza, ha saputo affrontare temi profondi come le differenze sociali, la sessualità femminile e l’importanza di difendere le proprie convinzioni.

La colonna sonora, con brani come (I’ve Had) The Time of My Life, vincitore di Oscar e Golden Globe, e l’iconico salto finale sul palco, sono diventati parte della cultura pop. Simboli di un’epoca ma anche di un’emozione senza tempo.

Generazione dopo generazione, Dirty Dancing ha conquistato nuovi spettatori, grazie all’alchimia tra i protagonisti e alla capacità di raccontare una storia universale di crescita e libertà.

Quella canzone non è stata solo il cuore della colonna sonora: è diventata un vero e proprio inno alla liberazione personale. Ora un nuovo capitolo in arrivo. La sfida è enorme: catturare la magia di una pellicola realizzata con un budget di appena sei milioni di dollari e che ha incassato oltre 214 milioni in tutto il mondo, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Con Jennifer Grey a guidare la narrazione e il rispetto per il passato del suo personaggio, il sequel promette di emozionare, far ballare e ricordare l’originale, confermando quanto la storia di Baby e Johnny rimanga viva negli occhi e nei cuori degli spettatori.

Nel frattempo, non resta che immergersi di nuovo nel film, nell’ennesimo rewatch, lasciandosi avvolgere dalla musica e dal fascino senza tempo di questo piccolo grande cult.