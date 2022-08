Dirty Dancing 2 si farà, senza Patrick Swayze. Tutto quello che sappiamo del sequel

Fonte: IPA L'indimenticabile Patrick Swayze

Un film che ha fatto la storia del cinema sta per tornare in sala, con un seguito davvero inaspettato: Dirty Dancing 2, che si farà anche senza Patrick Swayze. Il sequel uscirà nel 2024, e si mormora già qualcosa sul cast e la trama, che vedrà ancora protagonista Jennifer Grey dopo 35 anni. L’attrice, però, ribadisce che non ci sarà mai nessuno come il suo partner nel primo capitolo, scomparso nel 2009.

Dirty Dancing 2: al via i casting

Dirty Dancing 2 si farà. A confermarlo proprio Jennifer Grey, indimenticabile protagonista del primo lungometraggio, che ritroveremo anche nel secondo. Da non confondere con il film del 2004, completamente scollegato dalla storia originale, questo sequel sarà un vero e proprio seguito. Mancherà ovviamente Patrick Swayze, scomparso nel 2009, a soli 57 anni, dopo una lunga malattia.

A lungo, infatti, è stata questa la motivazione che ha fatto da deterrente: senza Patrick nei panni del ballerino Johnny, non sarà lo stesso, ma, assicurano i produttori, la pellicola non sarà da meno dell’originale. Ritroveremo Jennifer Grey nei panni di Frances “Baby” Houseman e di produttrice, e il film sarà diretto da Jonathan Levine, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Elizabeth Chomko.

La novità è che sono partiti ufficialmente i casting, e si parla già di una data ufficiale del rilascio di Dirty Dancing 2 nei cinema: il 9 febbraio 2024, a pochi giorni da San Valentino perché, come possiamo immaginare, ci sarà un’altra avvincente storia d’amore al centro della trama.

Dirty Dancing 2 sarà il primo e unico sequel dell’originale: il film del 2004 (che da noi portava questo titolo) era in realtà un remake ambientato a Cuba negli anni ’50, mentre il film tv del 2017 è un vero e proprio remake.

Jennifer Grey: “Non ci sarà mai un altro Patrick Swayze”

Dopo anni di rumors, smentite, mezze conferme e nulla di fatto, Jennifer Grey ha confermato l’inizio della lavorazione di Dirty Dancing 2, che questa volta la vedrà nel duplice ruolo di attrice e produttrice.

“Non posso svelarvi molto – ha spiegato l’attrice in una intervista per Entertainment Weekly – ma ovviamente posso dirvi che Baby sarà coinvolta. E anche Kellerman. Ci sarà la musica. E, a meno che non ci sia un sacco di CGI, Baby sarà un po’ più anziana” ha scherzato Jennifer, che per ora ha la bocca cucita sui dettagli.

La Grey non ha nascosto il suo rammarico per l’assenza di Patrick Swayze: “Non ci sarà mai un altro Johnny, il suo personaggio non verrà sostituito. E non ci sarà mai un altro Patrick“. L’attrice ha chiarito che questo non sarà un modo per scimmiottare il primo film, anzi, avrà una trama originale, più matura, specie per il suo personaggio, e sarà un film a sé stante.

Intanto, la vedova dell’attore non è rimasta in silenzio, affermando che, seppure fosse stato ancora in vita, Patrick non sarebbe interessato a partecipare a questo sequel. Una dichiarazione che sta facendo discutere, dato che l’attore era legatissimo a questo film, che lo ha consacrato, e che la sua carriera aveva vissuto molti alti e bassi, e Dirty Dancing 2 per lui sarebbe stata una occasione eccezionale.