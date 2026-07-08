Dietrofront di Mediaset, il nuovo programma di Enrico Papi rinviato

IPA Enrico Papi

Un inatteso colpo di scena nel palinsesto estivo di Canale 5. Secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, il nuovo programma di Enrico Papi – Let’s Make a Deal – non prenderà il posto de La Ruota della Fortuna, come prenanunciato. Mediaset ci avrebbe ripensato, lasciando Gerry Scotti esattamente dov’è e rimandando a data da destinarsi il ritorno di Enrico Papi sul quinto canale.

Enrico Papi rimandato, resta Gerry Scotti

Sembrava ormai certo il grande ritorno estivo di Enrico Papi nell’Access Prime Time di Canale 5, pronto a prendere le redini di Let’s Make a Deal, nuovo format perfetto per intrattenere il pubblico nei mesi più caldi dell’anno. Secondo le prima indiscrezioni, il piano iniziale prevedeva la registrazione di un pacchetto di 35 puntate nello Studio 20 di Cologno Monzese, che sarebbero andate in onda per sostituire (solo temporaneamente) La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Ma i piani, si sa, possono cambiare in un battito di ciglia. E soprattutto in televisione. L’incredibile successo di ascolti di Scotti avrebbe spinto Mediaset a un ripensamento: perché fermare questa “macchina da guerra” proprio sul più bello?

Da qui, la decisione: la Ruota continuerà a girare per tutta l’estate, mentre il debutto di Papi viene congelato fino al prossimo inverno. A svelare i dettagli di questo cambio di rotta è Davide Maggio che, rispetto a quanto ipotizzato appena qualche giorno fa, ha parlato di “tensione tangibile”: “Alla fine ha vinto Gerry Scotti. Anzi, ha vinto Mediaset – scrive -. L’Access estivo di Canale 5 continuerà ad essere presidiato dalla Ruota della Fortuna, a scapito del neonato Let’s Make a Deal, ma al Biscione sono riusciti anche a trattenere Enrico Papi, già proiettato sui lidi di Warner Bros. Discovery”.

Gerry Scotti insostituibile (per ora)

Il conduttore di Sarabanda, quindi, non ha abbandonato il progetto con Mediaset che gli avrebbe “garantito la messa in onda di Let’s Make a Deal nell’Access dell’ammiraglia durante il periodo natalizio“. Inoltre “Papi dovrebbe firmare per il rinnovo contrattuale a brevissimo” e “il 15 luglio verrà registrata comunque la pilota di Let’s Make a Deal”. Per la conferma, comunque, dobbiamo attendere la presentazione dei palinsesti di Mediaset.

Intanto appare chiara la strategia di Mediaset, se confermata. Mantenere in onda un porto sicuro come La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti permette a Canale 5 di coccolare i propri spettatori con un prodotto amatissimo dal pubblico e che ha dimostrato di tenere botta in quanto ad ascolti, nonostante l’agguerrita concorrenza di Affari Tuoi di Stefano De Martino e la presenza dei Mondiali 2026 in queste serate estive.

Per Enrico Papi non si tratta affatto di una bocciatura, bensì di una “promessa” di tutela da parte di Mediaset. Spostare Let’s Make a Deal a dicembre avrebbe il suo senso. Nel pieno periodo natalizio, Papi potrebbe debuttare in un momento dell’anno in cui il pubblico è molto più vasto rispetto all’estate, quando sono in molti a godersi le ferie lontani dal piccolo schermo e dalla solita routine.