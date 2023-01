Damiano David nudo per l’annuncio di “Gossip”. La reazione di Victoria

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Damiano David ha scelto un modo piuttosto “insolito” per annunciare l’uscita del singolo Gossip: via i vestiti. Il frontman dei Måneskin, noto per i suoi look stravaganti ed estrosi, questa volta ha stupito i follower, ma non solo: perché se qualcuno ha gradito, altri invece si sono lanciati in critiche piuttosto accese. Naturalmente la foto su Instagram ha ottenuto migliaia di like, e non è mancata la reazione di Victoria De Angelis (la grande assente del suo party di compleanno).

Damiano David, la foto senza vestiti su Instagram per Gossip

Per celebrare al meglio l’evento, Damiano David ha sorpreso tutti, scegliendo di togliersi i vestiti e di condividere una foto senza veli sul profilo ufficiale dei Måneskin. Per la band, è un momento a dir poco d’oro: reduci da un tour di successo in America, stanno davvero ottenendo un riscontro positivo, non solo da parte dei fan, ma anche degli esperti di musica.

Dopo essersi tagliato i capelli, ha scelto anche di spogliarsi ma, nonostante l’approvazione delle sue fan, c’è stata qualche critica. “Fratè, ‘ste cose i Blink le facevano 25 anni fa”, e c’è anche chi ha scritto: “Ma infatti loro fanno la brutta copia delle grandi star, ormai è assodato”. David non ha voluto replicare alle polemiche, ma del resto, nonostante l’enorme riscontro ottenuto in tutto il mondo, i Måneskin in Italia non hanno ottenuto il favore delle “stelle” completamente.

La reazione di Victoria De Angelis alla foto di Damiano David

Naturalmente non è mancata la reazione di Victoria De Angelis alla foto di David: assente al suo party di compleanno, ha voluto lasciare un commento sotto la didascalia su Instagram. Nessuna parola, solo stelline, come a dire: stai brillando.

Proprio come Damiano, anche Victoria è contraria alla censura di Instagram, e c’è un altro dettaglio che li “unisce”: le perle, che la De Angelis sfoggia spesso e volentieri. Tra l’altro, in molti hanno notato l’assenza di Victoria, e si è spesso parlato di una sua “rivalità” con Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano.

Måneskin, il nuovo singolo Gossip con Tom Morello

Il nuovo singolo dei Måneskin si intitola Gossip, ed è in collaborazione con Tom Morello. Tratto dall’album Rush!, segna un nuovo successo per la band, soprattutto per la presenza di Morello, che ha a sua volta collaborato con Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band.

“L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band”, ha raccontato David. Il singolo, inoltre, è nato da un riff di Thomas Raggi: “Lo abbiamo tenuto a lungo nel cassetto”, ha rivelato la De Angelis. E ora è finalmente arrivato il suo momento.

Il nuovo album Rush dei Måneskin

L’album Rush, in previsione per il 20 gennaio 2023, è disponibile per il pre-ordine: la band è ovviamente pronta a lanciarlo in tutto il mondo. La tracklist dell’album include inoltre dei brani che hanno già conquistato i fan, come The Loneliest, Supermodel e Mammamia, e si preannuncia un successo.