Fonte: IPA Francesca Fialdini

Subito dopo l’immancabile appuntamento con Domenica In di Mara Venier, la domenica pomeriggio di Rai1 continua con un altro programma amatissimo dal pubblico: Da noi… a ruota libera. La trasmissione, condotta con il solito garbo da Francesca Fialdini, torna domenica 9 febbraio alle 17,20 con una puntata ricca di emozioni e ospiti grandi ospiti. Pronti a scoprire chi saranno i protagonisti di questa puntata? Ecco tutte le anticipazioni.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 9 febbraio

Tra gli ospiti più attesi di domenica 9 febbraio c’è senza dubbio Martina Colombari. L’ex Miss Italia, vincitrice del concorso nel lontano 1991, è oggi un volto affermato del mondo dello spettacolo. Attrice, conduttrice e modella, Martina parlerà della sua lunga carriera, dei momenti più belli e delle sfide affrontate lungo il cammino. Ma non solo: come sempre accade a Da noi… A ruota libera, ci sarà spazio anche per il racconto più intimo e personale, in cui Martina si aprirà sulla sua vita privata, sugli affetti e sui valori che la guidano ogni giorno. Compreso quello di suo figlio Achille Costacurta, con il quale sta cercando di costruire un rapporto solido nonostante le molteplici difficoltà del suo percorso.

Un altro grande nome della puntata sarà Nino D’Angelo. Il celebre cantautore napoletano, con la sua voce inconfondibile, ha segnato la storia della musica italiana. Oltre alla sua carriera musicale, è anche attore, produttore e un vero simbolo della cultura partenopea. Francesca Fialdini lo accoglierà in studio per una chiacchierata che ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita artistica e personale, senza dimenticare il grande amore che prova per sua moglie Annamaria Gallo.

Gli altri ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui. In studio ci sarà anche Cesare Bocci, attore graditissimo dal grande pubblico, noto per tanti ruoli importanti in televisione e al cinema. Dal 13 febbraio sarà protagonista del film Tornando a est e racconterà come si è preparato per questa nuova avventura sul grande schermo. L’attore è conosciuto per la sua carriera solida e assolutamente costante. C’è stata però una piccola deviazione nel suo percorso, per partecipare a Ballando con le stelle, dove aveva parlato della malattia di sua moglie e delle grandi difficoltà che sono capaci di superare ogni giorno. Quell’edizione del dance show l’ha anche vinta, perché oltre a essere un ottimo attore si è dimostrato anche un ballerino provetto.

Infine, prepariamoci per una storia davvero speciale. Maurizio Calorio e Silvia Duca saranno ospiti di Francesca Fialdini per raccontare al pubblico la loro incredibile esperienza di vita e d’amore: un doppio matrimonio che sarà difficile dimenticare. Dalla famigerata ruota però non si salva nessuno e, anche in quest’occasione, la conduttrice li metterà di fronte alla verità della loro vita.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

L’appuntamento con Da noi… A ruota libera è quindi imperdibile: domenica 9 febbraio, alle 17,20 su Rai 1. Ma se per qualche motivo non riuscite a seguirlo in diretta, niente paura. Tutte le interviste e i momenti più emozionanti della puntata saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai che permette di rivedere i programmi in qualsiasi momento.