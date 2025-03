Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 30 marzo, Barbara Bouchet tra gli ospiti

Fonte: IPA Barbara Bouchet

Torna puntuale l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini che vede tra i suoi protagonisti volti noti dello spettacolo pronti a raccontarsi a 360 gradi. Anche domenica 30 marzo, il pubblico seguirà da vicino le storie di vita di attori, cantanti e personaggi celebri a partire dalle 17:20 su Rai1.

Le anticipazioni di Da noi… A ruota libera del 30 marzo

I volti del cinema italiano saranno protagonisti assoluti della puntata del 30 marzo di Da noi… A ruota libera. Nel salotto di Francesca Fialdini arriverà infatti Barbara Bouchet: l’iconica star degli anni ’70 si racconterà a tu per tu con la conduttrice tra successi professionali e grandi amori. Su tutti, quello con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, con il quale ha avuto due figli: Massimiliano, estraneo al mondo dello spettacolo, e lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese.

Sarà poi la volta di Paola Minaccioni, poliedrica interprete di cinema e teatro protagonista sul grande schermo dal 27 marzo della commedia E poi si vede. La pellicola, primo lungometraggio de I Sansoni, racconta la storia di tre ragazzi accomunati da un unico obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune.

Infine Ettore Bassi, volto amatissimo di fiction come L’isola di Pietro e Rex, parlerà a Francesca Fialdini del libro Dio, come mi amo… per amarti di più, scritto a quattro mani con Debora Iannotta. Nell’opera vengono affrontate le dinamiche della relazione uomo-donna dalla seconda guerra mondiale fino ad oggi, invitando il lettore a riflettere su una tematica ancora estremamente rilevante.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini il 30 marzo

Non solo cinema, ma anche grande musica: nella puntata di Da noi … A ruota libera di domenica 30 marzo arriverà anche Amedeo Minghi. Il celebre cantautore, artefice di successi come 1950 e Vattene amore, sarà in concerto il prossimo 28 aprile al Teatro Sistina per presentare il suo nuovo album Anima Sbiadita. Un atteso ritorno per il compositore romano il cui precedente lavoro, La bussola e il cuore, risale al 2016.

Infine, appuntamento con la fiction, grazie a Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, protagonisti di Costanza, la nuova serie di Rai1 in onda dal 30 marzo. Tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola, narra le vicende di una giovane paleopatologa tra cambiamenti, misteri da risolvere e grandi amori. Un appuntamento molto atteso dal pubblico della rete ammiraglia, già affezionato alla penna di Gazzola grazie all’adattamento per il piccolo schermo de L’allieva.

Dove e quando guardare Da noi… A ruota libera

In ogni puntata di Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri, compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali.

L’appuntamento con lo show è fissato per domenica 30 marzo su Rai1, subito dopo Domenica In. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, tutte le puntate e le interviste saranno disponibili in replica e in streaming su RaiPlay, dando quindi la possibilità al pubblico di recuperare lo show anche in un secondo momento.