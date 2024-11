Anticipazioni Da noi a ruota libera del 13 ottobre: Elena Sofia Ricci e Veronica Pivetti su Rai1

Francesca Fialdini accoglie nel suo salotto televisivo di "Da noi... a ruota libera" ospiti speciali come Elena Sofia Ricci e Veronica Pivetti, pronte a raccontarsi

L’appuntamento pomeridiano di domenica su Rai 1 con Da noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, si prepara a regalare al pubblico un pomeriggio ricco di emozioni e racconti straordinari. Questa nuova puntata del 3 novembre, come sempre, promette di accogliere in studio ospiti di rilievo, pronte a condividere le loro storie più personali e toccanti, affrontando temi di grande importanza sociale e culturale.

Elena Sofia Ricci e Veronica Pivetti: tra fiction e impegno sociale

Tra le protagoniste della puntata, spicca l’attrice Elena Sofia Ricci, volto amato della fiction italiana. L’artista sarà in studio per parlare del suo nuovo ruolo nella serie di successo Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia, in cui interpreta la profiler protagonista dei romanzi di Ilaria Tuti.

La Ricci, nota per la sua straordinaria capacità di immergersi in ruoli complessi e intensi, racconterà come ha affrontato questa sfida artistica e professionale. Il personaggio di Teresa Battaglia, una donna forte e determinata, rappresenta un nuovo capitolo nella sua già brillante carriera.

Veronica Pivetti, un’altra presenza di spicco nella puntata di Da noi… a Ruota Libera, condividerà il suo impegno sociale attraverso il programma Amore Criminale, che torna su Rai 3 dal 5 novembre. La conduttrice racconterà cosa significa per lei dare voce a storie spesso dimenticate e quanto sia importante affrontare temi di violenza e ingiustizia con sensibilità e rigore. La sua determinazione e la sua capacità di portare sul piccolo schermo argomenti di grande rilevanza faranno riflettere il pubblico su questioni sempre attuali.

Claudia Pandolfi ed Elena Di Cioccio: il coraggio di raccontare

Un’altra intervista molto attesa è quella con Claudia Pandolfi, che sarà ospite per presentare il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, in uscita nelle sale dal 7 novembre. La pellicola racconta la tragica vicenda di Andrea Spezzacatena, un quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo.

La Pandolfi parlerà dell’impatto emotivo e delle sfide affrontate nel dare vita a un progetto cinematografico così intenso, sottolineando quanto sia fondamentale sensibilizzare il pubblico su temi dolorosi ma necessari per comprendere e prevenire tali tragedie.

Completa il parterre delle ospiti Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice, che porterà la sua energia e la sua storia personale sul palco di Da noi… a Ruota Libera. Di Cioccio è attualmente impegnata con lo spettacolo teatrale ProPositiva, in cui racconta con ironia e leggerezza gli aspetti più inaspettati della sua esperienza con la sieropositività. Attraverso un mix di coraggio e umorismo, la sua testimonianza diventa un invito a guardare oltre lo stigma e a trovare forza e speranza anche nei momenti più difficili.

Dove seguire “Da noi… a Ruota Libera”

L’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera è fissato per domenica 3 novembre alle 17.20 su Rai 1. Chi non potrà seguire la puntata in diretta, potrà comunque accedere allo streaming su Rai Play, dove sono disponibili anche le repliche delle puntate passate. Una domenica pomeriggio che si preannuncia densa di emozioni e riflessioni, grazie alle testimonianze di donne straordinarie che, ognuna a modo suo, raccontano la propria vita e il proprio percorso con una forza unica.