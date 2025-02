Red Canzian, testo e significato di Cuori a Tempo, l’inno di Milano Cortina 2026

Fonte: IPA Red Canzian

Nell’attesa di poter tifare i nostri atleti e le nostre atlete a Milano Cortina 2026, i fan delle Olimpiadi e dello sport invernale possono gioire: è uscito Cuori a tempo, l’inno ufficiale del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica verso l’apertura dei Giochi. Scopriamo testo e significato del pezzo firmato da Red Canzian.

Significato di “Cuori a tempo”, l’inno di Milano Cortina 2026

Red Canzian firma l’inno ufficiale che accompagna la Fiamma Olimpica e Paralimpica per arrivare all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il brano, che si intitola Cuori a tempo, è stato presentato per la prima volta sul palco del Teatro Ariston nel corso della la seconda serata del 75° Festival di Sanremo durante l’ingresso Carolina Kostner.

Un pezzo che avvicina i gli ascoltatori all’atmosfera delle Olimpiadi invernali esprimendo passione e voglia di mettersi in gioco in atmosfere che solo i Giochi sanno regalare.

Parlando di Cuori a tempo, Red Canzian ha raccontato: “Quando ho saputo che i Giochi Olimpici Invernali 2026 si sarebbero svolti tra Milano e Cortina ho immediatamente pensato che dovevo regalare qualcosa di mio a questa manifestazione, perché Cortina è nella mia terra, il Veneto, e Milano mi ha accolto fin dalla fine degli anni ’60 come una seconda madre. In Veneto ho cominciato a suonare e in Lombardia, a Milano, ho concretizzato il mio sogno, la mia carriera… e allora mi sentivo un po’ in debito con queste due regioni e volevo scrivere qualcosa che accompagnasse questo straordinario evento. Ho pensato subito al batticuore che segna il ritmo di ogni gara sportiva, quel cuore pulsante, motore di tante imprese fatte di passione, grinta e voglia di dare, sempre, il massimo. Così, prima ancora della musica, è nato il titolo, e intorno a quei ‘cuori a tempo’ è cresciuto poi tutto il resto”.

Il cantante ha poi spiegato:”Una volta finito di comporre il brano, ho contattato la Fondazione MilanoCortina, e ho fatto ascoltare loro una demo, solo musica, ma già con quel bum bum bum che avevo in testa, ed è piaciuta molto. Così ho chiesto loro di suggerirmi i principali concetti dello spirito olimpico, che ho prontamente condiviso con Miki Porru, per la scrittura del testo”.

Per registrare il brano, Red Canzian ha lavorato con musicisti e collaboratori fidatissimi: “Chiara Canzian canta le parti centrali, Phil Mer che ha curato anche l’arrangiamento del pezzo suona la batteria. I vocalist sono Jacopo Sarno, Joe Romano e Giancarlo Genise. Alberto Milani alle chitarre e Gabriele Cannarozzo al basso completano la band. Qua e là mescolata ai cori e in mezzo a tutti loro c’è anche la mia voce”.

“Cuori a tempo”, il testo

La fatica, le lacrime

Un sogno di gloria testardo

E pieno di energia

Il sudore, la corsa, l’impegno

E la forza unica

E la fiamma che piega anche il vento

Accendendo il cielo di diversità

I colori che uniscono insieme una sola anima

Quando il talento è tanto

This is the dream to live for

Quando c’è la musica

A truth is in your heart

Noi siamo in tanti siamo qui

In un grande viaggio magnifico

Fantastico, e l’unico

Free like the steps that brought us here

on this road that is so long

so moving on

Is wonderful

So magical

Cuori a tempo

È lo sport, è la vita, è l’amore

Siam pronti a vincere e anche a perdere

È il sapore di questa passione

Che ci fa esistere

Come tanti cristalli di ghiaccio

Che nella neve insieme brillano

Verso un altro traguardo bellissimo da raggiungere

Fra saliscendi e salti

Ready to run

My heart beats

S’incomincia, siamo qua

The flame will lead the way

Noi siamo in tanti siamo qui

In un grande viaggio magnifico

Fantastico, e l’unico

Free like the steps that brought us here

on this road that is so long

we moving on

Is wonderful

So magical

Cuori a tempo

Cuori a tempo