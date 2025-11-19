Ricciardi è sposato e aspetta un figlio. Ma una donna ritorna dal passato: anticipazioni

Ricciardi ed Enrica si sono sposati e lei aspetta un figlio. Ma la loro felicità dura poco. Intanto, Livia torna dal passato: anticipazioni ultima puntata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Livia (Serena Iansini) con Manfred in "Il Commissario Ricciardi 3"

La terza stagione del Commissario Ricciardi sta volgendo al termine. Ormai manca una sola puntata che andrà in onda lunedì 24 novembre in prima serata su Rai 1. Intanto, però, abbiamo visto il nostro protagonista coronare finalmente il suo sogno d’amore con Enrica e diventare una persona felice.

Il Commissario Ricciardi 3, un caso di successo

Nonostante il cambio di programmazione e le puntate ravvicinate, infatti questa settimana Il Commissario Ricciardi 3 è andato in onda sia di lunedì che di martedì, la fiction ha avuto un riscontro più che positivo da parte del pubblico che ha seguito fedelmente il giallo interpretato magistralmente da Lino Guanciale, Serena Iansiti (leggi la nostra intervista), Maria Vera Ratti, Antonio Milo ed Enrico Ianniello.

Gli ascolti tv hanno premiato Ricciardi, sebbene un piccolo calo nello share è stato registrato nella puntata trasmessa martedì 18 novembre. In ogni caso, la serie di Rai 1 si è confermata come il programma più visto della prima serata.

Ricciardi si è sposato e aspetta un figlio

Non è stato facile per il Commissario Ricciardi (Lino Guanciale) salire sull’altare e sposare la donna che ama, Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti. Luigi Alfredo non è abituato a condivide i propri sentimenti e soprattutto non ha idea di cosa significhi poter essere felice.

Per lui gli ostacoli da superare sono quasi insormontabili, anche perché dopo aver confessato alla sua fidanzata la maledizione che si porta dietro da quando era bambino, lei si è allontanata da lui. Non è facile pensare di stare accanto per tutta la vita a un uomo che vede i fantasmi di gente morta di morte violenta.

Il matrimonio sembra così allontanarsi, ma Enrica alla fine comprende e accetta di affrontare con lui questo peso. I due convolano a nozze con la gioia degli amici più cari, dal brigadiere Maione al Dottor Modo e soprattutto Nelide (Veronica D’Elia) che tanto ha fatto per vedere uniti il suo padrone ed Enrica.

Ricciardi, il triste destino di Enrica

Quest’ultima aspetta già il loro primo figlio, anzi una bambina viste le previsioni della fidata Nelide, come vedremo nella puntata di lunedì 24 novembre. Ma la felicità di Ricciardi ed Enrica durerà molto poco, almeno considerando i romanzi di Maurizio de Giovanni, anche se in questa terza stagione niente ci viene ancora detto del loro infausto destino.

In modo più imminente, a preoccupare il Commissario è Livia (Serena Iansiti) che appare sempre più confusa e dipendente dall’alcol. Ma questo perché è caduta vittima dell’Ovra e soprattutto Falco si vuole vendicare del fatto che lei lo ha respinto.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni dell’ultima puntata

Livia quindi torna prepotentemente nella vita di Ricciardi. Infatti, nell’ultima puntata della terza stagione, intitolata Il pianto dell’alba, mentre il Commissario attende che la sua vita cambi per sempre, un delitto inaspettato lo mette alle strette. La persona sospettata è Livia Lucani, scomparsa dopo l’omicidio di Manfred, di cui è accusata. Ma è stato davvero uno dei più grandi affetti di Ricciardi a macchiarsi di questo orribile crimine o niente è come sembra?.

Il Commissario Ricciardi 3 va in onda il prima serata su Rai 1 lunedì 24 novembre per l’ultimo episodio di stagione. E i fan protestano. “Io non vorrei 4 puntate..ne vorrei 400 …. penso che dopo Montalbano questo è il prodotto migliore della RAI…. gli attori sono di un livello altissimo .❤️”; “Attori meravigliosi! Alcuni sembrano delle maschere teatrali. Atmosfera suggestiva, interpretazioni intense. Dovrebbe durare di più! E avrei voluto vedere di più Bambinella. In questa stagione si è vista poco ma quando c’è lei io resto incantata!”