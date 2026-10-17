Clizia Incorvaia a Verissimo, da Sarcina al figlio perso: “Mi sta costando tantissimo”

Clizia Incorvaia torna da Silvia Toffanin e racconta le tensioni con l'ex marito Francesco Sarcina, il rapporto della figlia Nina con il padre e il dolore per una gravidanza interrotta

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Clizia Incorvaia di nuovo a Verissimo. Ancora una volta per raccontare un periodo complesso, legato alle tensioni con l’ex marito Francesco Sarcina. Tensioni che vanno avanti nonostante il matrimonio tra i due sia finito ormai da circa dieci anni.

Clizia Incorvaia a Verissimo e la denuncia dell’ex marito Francesco Sarcina

“Sto abbastanza bene, è un momento sempre un po’ turbolento”. Ha esordito così Clizia Incorvaia nel salotto di Silvia Toffanin, tornando sulle tensioni con Francesco Sarcina, che l’ha denunciata per diffamazione dopo la sua precedente intervista a Verissimo.

“Mi ha fatto male dovermi ritrovare a difendermi, avere ancora delle denunce che pesano sul groppone, che disturbano la mia serenità”, ha confessato. La sofferenza maggiore, ha spiegato, deriva dalla sensazione di dover continuare a giustificarsi per vicende che avrebbe voluto lasciarsi alle spalle.

“Mi fa male dovermi trovare a scusarmi per delle cose che ho subito. Giustificarmi ancora dopo tempo, dopo che avevo deciso di deporre l’ascia di guerra”.

Dietro l’immagine di donna determinata, ha raccontato l’influencer, si nasconde una fragilità che raramente trova spazio. “Tutti pensano che io sia una donna forte, ma nessuno mi chiede mai quanto mi sta costando tutto questo, quanto mi sta costando proteggere me e la mia famiglia”.

Nonostante le difficoltà, la Incorvaia ci ha tenuto a ribadire la propria capacità di reagire: “Voglio dare il messaggio di una donna resiliente, che si piega ma non si spezza”.

Il rapporto di Nina con il padre e il ricordo di Eleonora Giorgi

Particolarmente delicato il capitolo dedicato a Nina, la figlia undicenne nata dal matrimonio con Sarcina. Clizia Incorvaia ha assicurato di aver sempre cercato di tutelare il rapporto tra padre e figlia, evitando di coinvolgere la bambina nelle controversie degli adulti. “È da poco tempo che ha saputo alcune vicende, vuoi perché ci sono gli assistenti sociali, vuoi perché ha undici anni e ha letto questa storia”.

La reazione della ragazzina l’ha colpita: “Mi ha detto: “Sono cose vostre, non mi riguardano mamma””. Una posizione che Clizia ha accolto, ribadendo l’importanza di non lasciarsi condizionare dagli errori dei genitori.

Alla figlia cerca soprattutto di trasmettere un insegnamento: riconoscere le relazioni sbagliate e conquistare l’indipendenza. “Le dico sempre che non deve mai dipendere da un uomo”.

Parole che richiamano anche il ricordo della suocera Eleonora Giorgi, venuta a mancare un anno fa. “Parlavamo molto di relazioni e mi diceva sempre che non abbiamo bisogno di una persona che ci salvi, ma di un uomo che ci cammini accanto”. Un equilibrio che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sostiene di aver trovato con l’attuale marito Paolo Ciavarro.

La confessione sull’aborto spontaneo: “Ero troppo stressata”

A Verissimo Clizia Incorvaia ha voluto pure ricordare l’aborto spontaneo che ha subito. È accaduto prima della nascita del secondogenito Gabriele, che oggi ha quattro anni. Un episodio che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato legato al forte stress emotivo. “Per lo stress ho subito un aborto spontaneo”, ha rivelato, rammentando il giorno in cui aveva iniziato ad avvertire i primi segnali.

Si trovava in treno quando si è accorta di avere delle perdite. In quel momento era al telefono con Rita Rusic, che l’aveva invitata a prestare attenzione alla propria salute. “Mi disse che dovevo cautelarmi, che ero troppo stressata. In certi momenti pensi di farcela lo stesso ma non è così”, ha osservato.

Le conseguenze delle esperienze vissute, ha aggiunto, si rifletterebbero anche sul suo carattere. “Mia madre dice sempre che questo passato burrascoso mi ha tolto un po’ di dolcezza, che sono diventata molto più aggressiva e dura”.

Una trasformazione che Clizia non ha nascosto, ma che prova ad affrontare guardando alla famiglia costruita con Paolo Ciavarro. La sua priorità, ha ribadito, resta proteggere i propri affetti e ritrovare una serenità che le vicende del passato continuano a mettere alla prova.