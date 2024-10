Anticipazioni Chi l’ha visto? del 30 ottobre: la storia di Luciano D’Adamo

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Mercoledì 30 ottobre, torna su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni si dedica a fare luce su casi di cronaca irrisolti, offrendo non solo informazione, ma anche coinvolgimento emotivo e concreto da parte del pubblico.

Ogni puntata rappresenta un’occasione per far emergere storie spesso strazianti e dimenticate, dando voce a chi si trova in situazioni di estremo disagio o in cerca di aiuto. L’attenzione è sempre rivolta a casi di scomparsa, vicende umane complesse e richieste di aiuto da parte di famiglie disperate.

Nella puntata di mercoledì 30 ottobre, la Sciarelli proverà a fare luce su una serie di casi ancora da chiarire e presenterà la storia di Luciano D’Adamo, un uomo che, dopo un incidente convive con una grave forma di amnesia.

“Chi l’ha visto?”: le anticipazioni del 30 ottobre

Tra i vari casi che Federica Sciarelli porterà all’attenzione del pubblico, spicca quello di Riccardo Branchini, un giovane ragazzo marchigiano scomparso misteriosamente il 12 ottobre. Dopo aver abbandonato la sua auto vicino alla diga del Furlo, non ha più dato notizie. La sua famiglia, disperata e vittima di false segnalazioni a scopo di estorsione, continua a sperare in una soluzione.

Per far luce sulla vicenda, l’avvocato della famiglia, Elena Fabbri, ha richiesto il permesso di svuotare la diga: “Non puntiamo il dito contro nessuno, siamo consapevoli che tutti abbiano lavorato bene, ma sappiamo anche che ci sono aree inaccessibili per via dell’acqua più alta, mulinelli che possono risucchiare facilmente o piccole grotte”.

Spazio poi anche per una riflessione sulla sicurezza legata all’uso del braccialetto elettronico anti-violenza, spesso indicato come misura preventiva nelle situazioni di rischio. La Sciarelli approfondirà questo tema raccontando la storia di Tiziana, una donna umbra che, nonostante il braccialetto assegnato all’ex marito e al divieto di avvicinamento, continua a ricevere minacce e subire aggressioni. Un caso che solleva interrogativi sull’efficacia reale di questo dispositivo.

“Chi l’ha visto?”, la storia di Luciano D’Adamo

Infine, Federica Sciarelli presenterà il toccante caso di Luciano D’Adamo, un uomo che nel 2019 ha subito un grave incidente perdendo la memoria dei suoi ultimi 40 anni di vita. Ora vive come se fosse nel 1980, convinto di avere 24 anni, incapace di riconoscere la tecnologia moderna e persino la sua stessa famiglia. In studio, Luciano racconterà la sua storia, offrendo uno spaccato della difficile condizione di chi convive con un’amnesia debilitante che lo tiene ancorato a un passato lontano.

Come di consueto, la puntata offrirà ampio spazio a numerosi appelli e segnalazioni, coinvolgendo il pubblico in modo attivo. I telespettatori potranno ascoltare le storie di persone scomparse o in gravi difficoltà, raccogliendo richieste di aiuto da parte di famiglie che non smettono di cercare i propri cari.

Dove e quando vedere “Chi l’ha visto?”

La puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda su Rai 3 mercoledì 30 ottobre alle 21:20 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Il programma invita all’interazione con il pubblico attraverso l’hashtag ufficiale, permettendo agli spettatori di partecipare attivamente, condividere segnalazioni e amplificare le ricerche, creando un legame diretto tra la redazione e le persone che seguono il programma da casa.