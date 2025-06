Chi ha incastrato Peter Pan? torna in TV (ma senza Bonolis): l’indiscrezione

IPA Paolo Bonolis

Estate, nel mondo tv, è anche sinonimo di nuovi progetti e organizzazione dei palinsesti autunnali. A una settimana dalla presentazione ufficiale a Napoli del calendario 2025/2026 firmato Rai, iniziano a farsi strada le prime indiscrezioni relative ai programmi che vedremo sulla tv di Stato a partire da inizio settembre.

A finire sotto la lente d’ingrandimento delle ultime voci è Chi ha incastrato Peter Pan?, storico programma condotto da Paolo Bonolis accanto a Luca Laurenti che potrebbe tornare in tv abbandonando Mediaset. Tra i possibili colpi di scena, anche i nomi di nuovi, inediti conduttori.

“Chi ha incastrato Peter Pan?” potrebbe sbarcare in Rai

Tempo di revisioni e novità all’interno dei palinsesti tv italiani. La Rai, che sta lavorando da mesi a una programmazione fatta di conferme e addii, è pronta a svelarci le novità in una presentazione ufficiale a Napoli, 27 giugno 2025.

Come ogni anno, all’avvicinarsi della data ufficiale, non mancano però le indiscrezioni legate a quello che potremmo vedere terminata l’estate. E tra le novità svelate dagli insider, sembra che la Rai abbia scelto di acquisire Chi ha incastrato Peter Pan?, storico programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il format andato in onda fino al 2017 che vedeva protagonista un gruppo di bambini dai 4 ai 9 anni impegnati a discutere di argomenti legati al mondo degli adulti come fatti di cronaca, di attualità, di sport e spettacolo potrebbe infatti traslocare su Rai 2.

Ma c’è di più: oltre al canale, a cambiare sarebbero anche i presentatori. Ancora nessuna conferma rispetto all’ufficialità dell’indiscrezione né su quali possibili cambiamenti avverranno all’interno del programma: quando a condurlo era Bonolis, i bambini intervistavano i vip presenti nel programma in qualità di ospiti. Da capire, ancora, se le dinamiche rimarranno le stesse.

Chi sostituirebbe Paolo Bonolis alla conduzione

Se le indiscrezioni avessero ragione, quindi, Paolo Bonolis e Luca Laurentis, sempre impegnati su Canale 5, non saranno più al timone di Chi ha incastrato Peter Pan?. Ma chi potrebbe prendere il loro posto accanto ai bambini?

I rumors parlano di un gruppo d’eccezione: i The Jackal, ora sulla cresta dell’onda grazie alla seconda stagione di Pesci Piccoli, e Frank Matano, iconico mattatore già molto amato per la sua ironia e la capacità di immedesimarsi ed empatizzare con il pubblico più piccolo.

Il fatto che Bonolis potrebbe non essere più conduttore non sorprende: in un’intervista del 2024, Paolo Bonolis aveva spiegato a Gianluca Gazzoli perché, secondo lui, quel format non poteva andare avanti: “Ormai quella trasmissione non è più fattibile perché ormai i bambini non condividono più con i genitori le cose che vedono. Stanno su altre piattaforme e vedono altre cose. O inviti un ospite che conoscono i bambini e il pubblico e i genitori non sanno chi è, oppure inviti un ospite che conoscono i genitori e i bambini non sanno cosa chiedere”.

Ora, non resta che aspettare l’ufficialità da parte della Rai: se il programma dovesse tornare davvero su Rai 2 con Matano e i The Jackal alla guida, la vera sfida sarà riuscire a rendere attuale un format che, per stessa ammissione di Bonolis, rischia di soffrire un forte gap generazionale.