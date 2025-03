Fonte: IPA Fabio Fazio

È tutto pronto per un’altra puntata di Che Tempo Che Fa. Domenica 9 marzo 2025, a partire dalle 19.30 sul NOVE (e in streaming su NOVE.tv e discovery+), Fabio Fazio accoglierà nel suo salotto alcuni degli ospiti più attesi del momento, accompagnato come sempre dall’irresistibile Luciana Littizzetto – che si sta riprendendo dai problemi di salute che l’hanno colpita ultimamente – e da Filippa Lagerbäck. Come di consueto, sono tanti i grandi nomi attesi in studio, tra cui anche Achille Lauro reduce da un grande successo all’ultimo Festival di Sanremo.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 9 marzo

La puntata del 9 marzo di Che tempo che fa del 9 marzo promette bene grazie a una line-up di ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti troveremo Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, pronto a raccontare le sue emozioni e strategie in vista degli impegni futuri degli Azzurri. A portare il suo punto di vista sulla scena politica ci sarà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che discuterà delle tematiche di attualità più calde, tra politica nazionale e prospettive per il futuro.

E poi spazio alla musica con Achille Lauro, che torna a far parlare di sé dopo la sua performance all’ultimo Festival di Sanremo con Incoscienti Giovani. L’artista, noto per la sua originalità e il suo stile inconfondibile, ci svelerà i retroscena della sua ultima esperienza sanremese e i progetti che ha in serbo per il futuro. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston ha suscitato grande curiosità da parte di chi non lo conosceva ancora bene. Sono stati in tanti a cambiare idea sul suo conto, da un lato per il look completamente diverso rispetto al passato e dall’altro per la nuova musica che è riuscito a proporre.

Che domenica sarebbe senza la mitica Luciana Littizzetto? Anche questa settimana la comica torinese ci regalerà uno dei momenti più attesi: la sua letterina. Con la sua consueta ironia pungente e la capacità di trasformare ogni fatto di cronaca in un’occasione per ridere e riflettere, Lucianina promette di farci scoppiare in una risata dietro l’altra. A chi sarà indirizzata questa volta la sua irresistibile missiva? Non mancherà lo spazio dedicato alla scienza con Roberto Burioni, che come sempre offrirà il suo contributo per spiegare con chiarezza e rigore i temi più rilevanti del momento. Un appuntamento fondamentale per chi vuole restare aggiornato su argomenti di grande impatto per la salute e il benessere collettivo.

Dulcis in fundo, la serata si concluderà con l’appuntamento più scanzonato del programma: il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Tra ospiti fissi e sorprese dell’ultimo minuto, il momento più leggero della trasmissione promette risate, battute e racconti esilaranti. Chi saranno gli ospiti che si uniranno alla tavolata questa settimana?

Quando e dove vedere Che tempo che fa

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è fissato per il 9 marzo alle ore 19,30, come ogni domenica. La puntata è anche visibile in streaming su Nove.tv e discovery+ oltre che sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti da parte degli utenti che seguono la trasmissione.