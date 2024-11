Anticipazioni Che tempo che fa, tra gli ospiti del 24 novembre anche Elodie (e una coppia attesissima)

Fonte: IPA Elodie

Domenica 24 novembre torna sul Nove Che tempo che fa… E promette sorprese. Il programma condotto da Fabio Fazio, infatti, promette scintille con ospiti d’eccezione e approfondimenti puntuali sull’attualità. Insieme a Fazio anche l’ormai inseparabile Luciana Littizzetto e la presentatrice Filippa Lagerback. Una serata, quella di stasera, che si promette densa di sorprese. La serata inizia alle 19.30 con Che tempo che farà e si prosegue poi con Che tempo che fa seguito da Il Tavolo. Vediamo insieme le anticipazioni.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 24 novembre

La puntata di Che tempo che fa di domenica 24 novembre è un perfetto mix di sapori: casalingo e vicino, ma anche internazionale e… Da Premio Oscar. Proprio così, perché Fabio Fazio avrà il piacere di intervistare il esclusiva Whoopi Goldberg. Il conosciutissimo volto di Hollywood è pronto a presentare il suo libro Frammenti di memoria in uscita nelle librerie martedì 26 novembre. Whoopi è tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito lo status di EGOT, è riuscita cioè ad aggiudicarsi la vittoria in tutti e quattro i principali premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Ma la Goldberg ripercorrerà in puntata la sua vita e quella della sua famiglia, pesantemente colpita negli ultimi anni dalla perdita della madre e del fratello, entrambi venuti a mancare negli ultimi anni.

Dal sapore invece più “di casa”, la coppia composta da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, per la loro prima intervista di coppia. I due si sono sposati lo scorso 4 ottobre tra la gioia e l’affetto dei cari e degli amici. L’ex portiere della Nazionale parlerà del libro appena pubblicato, Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, un’autobiografia in cui ha parlato della sua carriera sportiva, tra vittorie e sconfitte, della depressione e della sua famiglia. Ma sicuramente ci sarà spazio per i due novelli sposi di rivelare i dettagli del loro grande e romantico giorno.

Nel programma di Fabio Fazio non manca mai lo spazio per la musica e questa volta verrà riservato a Elodie, che sta vivendo un anno meraviglioso. Dopo collaborazione con Tiziano Ferro all’uscita del brano Feeling, già in cima alle classifiche, la cantante, ex del talent di Amici, è una delle voci italiane del doppiaggio del film Disney Mufasa – Il Re Leone.

Gli altri ospiti di stasera: ci sarà anche M¥SS KETA

In studio ci sarà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nelle librerie con Autonomia – La rivoluzione necessaria. Presente anche Alberto Matano, in uscita con il suo primo romanzo, Vitamia. Poi Massimiliano Pani, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Immancabile inoltre il divertente appuntamento con Il Tavolo di Che tempo che fa. Nino Frassica siederà al famoso tavolo con Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ma a loro si aggiungeranno anche a gran sorpresa M¥SS KETA, live con il nuovo singolo Nevrotika, Joe Bastianich, dal 26 novembre su YouTube e sulle principali piattaforme con il podcast Million$ insieme a Tommaso Mazzanti, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, fra i protagonisti di Ballando con le stelle e superfavoriti per la vittoria e tanti altri.