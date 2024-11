Anticipazioni Che Tempo Che Fa, ospiti domenica 10 novembre: Laura Pausini e la più temuta della tv

Fonte: IPA Laura Pausini

È in arrivo una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, lo storico talk show condotto da Fabio Fazio. Appuntamento, come sempre, alle ore 19.30 di domenica, in diretta sul Nove e in streaming su Nove.tv e Discovery+. Anche nella puntata del 10 novembre, presenti in studio grandi ospiti nazionali e internazionali, dal mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, scienza e cultura. E, come sempre, gli immancabili interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e l’irresistibile Nino Frassica.

Che Tempo Che Fa, ospiti della puntata di domenica 10 novembre 2024

Grande musica nella puntata di domenica 10 novembre di Che Tempo Che Fa. Nel salotto di Fabio Fazio torna una delle cantautrici più amate in Italia e all’estero. Sarà Laura Pausini la più attesa di fronte alla famosa scrivania/acquario. L’artista, con oltre 70 milioni di copie vendute in tutto il mondo, prenderà una veloce pausa dal suo tour mondiale che, dallo scorso febbraio, l’ha portata ad esibirsi in oltre 70 città in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. Fresca di concerto nel prestigioso O2 Sheperd Bush Empire di Londra, Laura si presenta – se ne può stare certi – con l’umiltà e la spontaneità che da sempre sono la chiave del suo successo, oltre, naturalmente, al suo innegabile talento musicale.

E al sorrisone romagnolo di Laura Pausini, e alla note del suo ultimo singolo già hit Ciao, seguiranno le battute ficcanti di Francesca Fagnani, la giornalista più temuta della televisione, che a partire dal 19 novembre torna su Rai 2 con una nuova edizione di Belve. A un anno dalla scomparsa della figlia Giulia, torna a far sentire la sua voce anche Gino Cecchettin. Con immensa forza e grande coraggio, Gino è impegnato – assieme ai figli Davide e Elena Cecchettin – a contrastare la violenza sulle donne e lottare per la parità di genere tramite la Fondazione dedicata alla giovane vittima di femminicidio.

E gli ospiti proseguono. Questa ricca puntata vedrà in studio anche la poetessa Edith Bruck, in dialogo sul tema della guerra con il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi. Mentre la professoressa, senatrice a vita, Elena Cattaneo parlerà della presenza femminile nel mondo della scienza. Ancora, Antonio Di Bella in collegamento dagli Usa; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini e l’inviato dell’Avvenire Nello Scavo; il sempre presente dottor Roberto Buroni e Fabio Volo (anche lui ospite di lunga data di Che Tempo Che Fa), da poco in libreria con un nuovo libro autobiografico, abbandonando per la prima volta il format del romanzo.

Le anticipazioni della nuova puntata di Che Tempo Che Fa

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. A discutere animatamente, assicurando grandi risate al pubblico a casa, Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.

Al loro fianco, ospiti speciali della puntata, la campionessa olimpica Benedetta Pilato, quarta nei 100 metri a rana alle scorse Olimpiadi di Parigi; il grande ritorno di Gigi Marzullo; il cantante virale sui social con la nuova hit Rossetto e caffè Sal Da Vanci e il conduttore del cooking show Little Big Italy, Francesco Panella.