Fonte: Ansa Fabio Fazio

Siete pronti? Finalmente torna Che Tempo Che Fa con la prima puntata del 2025. Lo show più amato della domenica sera, condotto da un impeccabile Fabio Fazio, ci aspetta il 19 gennaio alle 19,30 sul NOVE. E come sempre, sarà disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+ per chi preferisce goderselo in tutta comodità ovunque si trovi. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno due pilastri dello show: la fantastica Luciana Littizzetto, pronta a farci ridere con la sua irresistibile ironia, e Filippa Lagerbäck, il volto che accoglie con grazia e stile gli ospiti della serata.

Le anticipazioni di Che tempo che fa del 19 gennaio

La puntata di domenica 19 gennaio si preannuncia davvero speciale, con ospiti di altissimo livello e argomenti di grande attualità. Partiamo con un vero evento: tra gli ospiti ci sarà Sua Santità Papa Francesco. La sua presenza è sempre un momento straordinario ma la sua presenza non è nuova: non è infatti la prima volta che concede interviste a Fabio Fazio. E ancora, Cecilia Sala. La giornalista, recentemente liberata dopo 21 giorni di detenzione nel carcere di Evin, in Iran, torna in Italia e condividerà la sua incredibile storia.

A portare una ventata di musica e ricordi, invece, ci penserà Max Pezzali. Reduce dal successo straordinario del suo tour negli stadi e nei palazzetti (tra cui uno show che ha tenuto per l’ultimo dell’anno), oltre che dalla serie TV che racconta la nascita degli 883, Max sarà l’ospite perfetto per regalarci emozioni e un pizzico di nostalgia.

Gli altri ospiti

Come da tradizione, anche questa puntata di Che Tempo Che Fa propone il meglio dell’attualità e della comicità. Michele Serra, che ritorna, ci regalerà il suo puntuale editoriale, sempre in grado di farci sorridere ma anche pensare. L’intervento di Roberto Burioni ci aiuterà a fare il punto su temi scientifici e di salute pubblica, con il suo inconfondibile stile chiaro e diretto. E ovviamente non mancherà il momento più atteso da molti: la letterina di Luciana Littizzetto.

A chiudere la serata, ci penserà Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, l’appuntamento che ormai è diventato un cult. Fabio Fazio e i suoi ospiti si ritrovano per chiacchierare in un clima informale e divertente, tra aneddoti, battute e sorprese. Un modo perfetto per concludere la serata. La formula è collaudata e deriva dagli ultimi anni di messa in onda in Rai del programma. Gli ospiti sono fissi con qualche avventore, in base a chi si trova in studio durante la puntata. Al centro c’è sempre Fabio Fazio, che guida il dibattito come ogni domenica sera.

Dove e quando vedere la puntata

Se non volete perdervi neanche un minuto di questa puntata, segnatevi l’appuntamento: domenica 19 gennaio, ore 19,30, sul NOVE. E se per qualche motivo non riuscite a seguirla in diretta, nessun problema. Tutti i video e la puntata completa saranno disponibili su NOVE.tv e discovery+, così potrete rivederli quando e dove volete. Ma non è tutto. La puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.