Censura al “GF Vip”: la protesta per Donnamaria e Fiordelisi oscurati dalla regia

Fonte: Getty Images "GF Vip", bacio censurato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Continuano i tira e molla tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7. La giovane coppia del reality sembra proprio non trovare pace e, tra avvicinamenti e allontanamenti continui, sono sempre al centro delle dinamiche. Dopo giorni di fuoco, conditi da scontri e lacrime, nelle ultime ore i due coinquilini sembrano essersi riavvicinati con tanto di baci. Baci che, tuttavia, sarebbero stati censurati dalla regia del reality, che avrebbe cambiato immediatamente l’inquadratura della diretta. E sui social monta la protesta dei fan.

“GF Vip”, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria tra alti e bassi

Ogni edizione del Grande Fratello Vip targata Alfonso Signorini ha un fil rouge che scorre ininterrotto e che, soprattutto, catalizza su di sé l’attenzione e le principali dinamiche del reality. Lo abbiamo visto lo scorso anno con il triangolo amoroso composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, che si è preso la scena in una buona fetta di edizione. E lo vediamo anche quest’anno con i tira e molla continui tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

La giovane coppia di Cinecittà da subito ha trovato il giusto feeling e si è rivelata chiacchieratissima, dentro e fuori dalla Casa. Numerose puntate sono state dedicate ai “Donnalisi”, come vengono affettuosamente chiamati dai fan, specialmente in queste ultime settimane dove il loro rapporto è andato incontro ad alcune difficoltà.

Il filo tra i due sembra essersi spezzato, qualcosa sembra essersi irrimediabilmente rotto. Complice, soprattutto, la presenza di Oriana Marzoli nella Casa e l’amicizia che Donnamaria nutre per lei. Essendo l’influencer venezuelana “acerrima nemica” di Antonella (la loro è anche una sfida a colpi di look), la Fiordelisi non vede ovviamente di buon occhio questa amicizia tra lei e il coinquilino e questa gelosia è stata più volte oggetto di discussione nella coppia. Ora, però, la situazione è precipitata in un continuo tira e molla tra i due, sebbene nelle ultime ore ci sia stato un riavvicinamento.

Antonella e Edoardo, bacio oscurato dalla regia: dubbi e proteste sul web

A confermare questo ricongiungimento delle ultime ore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono, come sempre, le telecamere del Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, come riporta Leggo, è successo qualcosa che ha fatto storcere il naso a molti: mentre la coppia si scambiava qualche bacio, infatti, la regia avrebbe immediatamente cambiato l’inquadratura della diretta, censurando dunque il loro riavvicinamento.

Perché la regia del reality avrebbe oscurato il bacio? Per alimentare le dinamiche su di loro e far credere al pubblico che la coppia sia in rotta di collisione? Sono queste le principali domande che il popolo web si sta ponendo, protestando sui social al grido di censura per il repentino cambio di diretta della regia.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono indubbiamente due grandi protagonisti di questa edizione, soprattutto per la loro altalenante quanto chiacchierata storia d’amore. Numerose le clip su di loro in puntata, numerosi gli aerei che i fan spesso dedicano alla coppia. E, soprattutto, numerosissimi i pareri contrastanti su questo amore che, giorno dopo giorno, vive di riavvicinamenti ed allontanamenti continui. Arriveranno nuovi sviluppi nella puntata di questa sera?