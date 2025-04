Fonte: IPA Carolyn Smith

C’è un dolore che non svanisce, che si annida tra le pieghe dell’anima e, silenzioso, accompagna ogni giorno. Carolyn Smith, coreografa e presidente di giuria a Ballando con le Stelle, ha aperto il suo cuore in una toccante intervista a Da noi… A ruota libera, raccontando una ferita mai guarita: la perdita di suo fratello quando era ancora una bambina. E tornare con la memoria a quei momenti, così lontani eppure ancora vivi dentro di lei, è come rimettere mano a un libro che non si riesce mai a chiudere. “Avevo 10 anni quando è morto mio fratello”, ha raccontato con voce ferma ma velata dall’emozione. “Lui ne aveva 27. Da allora il dolore non mi ha mai lasciato”, ha spiegato a Francesca Fialdini.

Il ricordo del fratello scomparso

La perdita di un fratello in giovane età è una frattura profonda che inevitabilmente modifica la percezione stessa della vita. Carolyn Smith parla di lui con una dolcezza che sa di malinconia, ma anche con il coraggio di chi ha imparato a camminare con una cicatrice invisibile.

“Soffro ancora oggi, specialmente durante il periodo di Natale”, ha confessato. “Era il nostro periodo, io e lui eravamo molto uniti. E poi… è morto due giorni dopo Natale”. Le parole scivolano piano, come un filo che lega i ricordi all’assenza. Ma non cerca di edulcorare il dolore né di mascherarlo, perché il suo modo di ricordare è privo di retorica: “Avevo dieci anni quando ebbe un grave incidente d’auto. Sopravvisse grazie a molte trasfusioni, ma anni dopo scoprimmo che il sangue ricevuto era infetto. Si ammalò gravemente e dopo anni di sofferenza morì a 27 anni. Quel dolore non mi ha mai abbandonata“.

Il suo ricordo è come un’assenza che si fa presenza, con cui oggi va avanti malgrado tutto: “Non c’è mai stato un momento in cui mi sono detta: ‘Ok, ora sto bene’. No, sto convivendo con questa mancanza“. La sua infanzia, però, è stata segnata anche da un’altra sofferenza che ancora oggi fa fatica a dimenticare: “Era molto piccola, avrò avuto 5 anni. Quando con la famiglia ci trasferimmo da Glasgow fui vittima di bullismo. Ero diversa, straniera. Mi prendevano in giro, mi insultavano, arrivavano persino a mettermi le mani addosso”, ha spiegato. Una violenza tale, quella che stava subendo, che aveva richiesto l’intervento immediato di sua madre: “Da quel momento nessuno ha più osato sfiorarmi”, ha rivelato.

La danza come cura e rifugio

Dietro ogni passo di danza, dietro ogni sorriso luminoso in tv, c’è anche questo. Una bambina che ha trovato nella danza non solo una passione, ma una forma di sopravvivenza. “La danza mi ha aiutato tanto a superare quei momenti difficili”, racconta con voce sicura. Ma superare non significa dimenticare, né chiudere in un cassetto il dolore.

Attraverso il movimento, Carolyn ha dato forma all’indicibile, trasformando la sofferenza in espressione artistica. La carriera brillante che l’ha portata dalla Scozia all’Italia, il ruolo amatissimo in televisione, sono anche il frutto dell’abilità di resistere giorno dopo giorno, anche adesso che la sofferenza si è affacciata nuovamente nella sua vita e che l’ha resa la donna che conosciamo oggi.

Il tumore e il ritorno in tv

Nella voce di Carolyn Smith non c’è rancore verso la vita, malgrado da quasi 10 anni stia combattendo contro una forma aggressiva di tumore al seno. C’è piuttosto una forma di accettazione consapevole, un amore che non ha trovato la sua fine. “Non penso che il dolore debba andare via”, dice. “Fa parte di me, come il battito del mio cuore”.

Dal 9 maggio, la coreografa torna in tv insieme a Milly Carlucci e all’inossidabile giuria di Ballando con le stelle per lo spin-off Sognando… Ballando con le stelle. Il banco dovrebbe essere confermato in blocco ma rimane l’incognita Guillermo Mariotto, lasciato in forse fino alla fine.