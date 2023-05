Carla Bruni al Met Gala: a 55 anni abito aderente a zip e braccia toniche

Fonte: Getty Images Carla Bruni, 55 anni di bellezza e trasgressione (sempre con classe)

Carla Bruni ancora una volta regina delle passerelle al Met Gala 2023. A 55 anni l’ex First Lady francese e top model ha sfoggiato un fisico invidiabile, indossando un abito bianco e nero del 2003, creato da Karl Lagerfeld.

Carla Bruni indossa l’abito di 20 anni fa

Come Charlotte Casiraghi, anche Carla Bruni ha reso omaggio a Karl Lagerfeld al quale è stata dedicata la serata del Met Gala 2023. L’ex top model, amatissima dallo stilista per la sua eleganza innata, non ha deluso le aspettative. Il suo splendido abito è stato ammirato da tutti, ma ancor più ad essere notata è stata la perfetta forma fisica che l’ex top model ha sfoggiato.

Al Metropolitan Museum di New York Carla Bruni ha indossato una creazione di Karl Lagerfeld Haute Couture del 2001. Si tratta di un lungo abito nero aderente, effetto push up, con strascico e due tasche sui fianchi chiuse con zip. Il modello monospalla, sbracciato ed è stato ritoccato dall’attuale diretto creativo della maison, Hun Kim, che ha aggiunto una sciarpa drappeggiata in seta bianca lunga fino a terra. La Bruni ha impreziosito il suo outfit con gioielli di Messika.

La Bruni ha svelato tutto il suo fascino davanti agli obiettivi dei fotografi, giocando con un ventaglio rigorosamente bianco e nero, i due colori simbolo dello stile di Lagerfeld.

Carla Bruni, braccia toniche a 55 anni

Ma soprattutto a lasciare senza fiato è il fisico tonico di Carla che a 55 anni ha confessato che per mantenerlo si allena duramente tutti giorni per almeno due ore e segue un regime alimentare molto rigido. Consapevole che le braccia in particolar modo tendono a perdere tono con l’età, la supermodella fa quotidianamente esercizi per scolpire i muscoli in modo da potersi permettere abiti senza maniche. Carla pratica, come ha rivelato lei stessa, soprattutto pilates e bare. Ed è seguita da una personal trainer, Brenda Nahon, che sul suo profilo Instagram mostra dei semplici esercizi da eseguire a casa con dei piccoli pesi per avere delle braccia toniche esattamente come quelle sfoggiate da Carla Bruni ai Met Gala (GUARDA TUTTI I LOOK).

Intanto sul profilo Instagram di Carla Bruni sono moltissimi i complimenti che le vengono fatti per la sua eleganza: “Assolutamente il vestito più bello, classico, elegante e di buon gusto in un mare di volgarità, sei bellissima e senza tempo”. “Bellezza ed eleganza innata come KL”. “Assolutamente sbalorditiva come sempre”, “incredibile, molto chic”. Insomma tutti concordi nel ritenere la Bruni una delle ospiti più affascinanti per queste edizione del Met Gala.