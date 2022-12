Bufera su “Ballando con le Stelle” dopo la finale: i vincitori messi in discussione

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Ballando con le Stelle 2022 è finito, ma le polemiche legate attorno al dancing show di Milly Carlucci non si sono di certo spente. Questa edizione è stata a dir poco chiacchierata: del resto, è uno degli show di punta della Rai. Tuttavia gli spettatori non sono rimasti pienamente soddisfatti delle modalità con cui i vincitori – Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca – sono arrivati al primo posto. Tanto che adesso è intervenuto anche il Codacons in merito, che ha presentato una istanza alla Rai.

Ballando con le Stelle, finale in discussione: interviene il Codacons

Il Codacons ha deciso di intervenire in merito alla finale di Ballando con le Stelle, sollecitato da diverse persone. “In queste ore da più parti si chiede il nostro intervento sul caso dei voti ai concorrenti del programma in occasione della finale”, ha scritto. La vittoria di Luisella Costamagna è stata enormemente criticata, soprattutto perché sono state espresse delle perplessità sui voti.

“Senza entrare nel merito della classifica finale di Ballando con le Stelle, crediamo che i telespettatori che protestano abbiano diritto alla massima trasparenza, e in tale ottica presenteremo una istanza alla Rai volta ad ottenere tutti i dati relativi ai voti raccolti attraverso i social network nel corso della serata finale”.

La nota stampa condivisa dal Codacons è stata ovviamente una naturale conseguenza, soprattutto legata alle polemiche sollevate dagli spettatori. Il risultato, ripreso dai social, ha visto poi al secondo posto il modello e attore Alessandro Egger, in gara con la ballerina Tove Villfor. Secondo gli spettatori avrebbero meritato la vittoria, e in realtà erano proprio loro i super favoriti. Oltretutto, proprio nel giorno della finale, un altro grande nome – super amato dal pubblico di Ballando – si è ritirato, ovvero Gabriel Garko.

Ballando con le Stelle, Luisella Costamagna replica alle polemiche

Grazie al ripescaggio, Luisella Costamagna ha avuto l’opportunità di battere tutti e di vincere l’edizione di Ballando con le Stelle. Dopo essere uscita dalla gara a novembre, a causa di un infortunio, alla fine è stata ripescata, ma secondo gli spettatori la finale sarebbe compromessa, oltre che la vittoria immeritata. Inoltre sono stati sollevati numerosi dubbi sull’ambiguità della finale.

Per replicare dunque alle discussioni, la Costamagna ha scelto di condividere una foto su Instagram, un semplice scatto con le dita nelle orecchie. A corredo anche una didascalia piuttosto chiara. “Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”. Non è nemmeno la prima volta che replica alle polemiche legate alla sua vittoria, dal momento in cui è stata intervistata anche dal Corriere della Sera, dove ha parlato apertamente di quanto successo.

“Trovo possa essere illegittimo anche rovinare la festa, io mi sono giocata tutta me stessa. Era una possibilità, ma non era nei miei programmi, non sono partita per vincere”. Riguardo alla polemica sui voti, ha detto: “Come ogni anno i voti sono pubblici, e quest’anno è stata anche messa in campo una task force col compito di vigilare eventuali irregolarità o fluttuazioni sospette nei voti”. Adesso non resta che attendere la risposta della Rai al Codacons.