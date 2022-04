Blanco, rovinosa caduta tra il pubblico (ma lui pensa solo ai fan)

Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

Un momento da “brividi” è proprio il caso di dire. Blanco, tra gli artisti invitati allo speciale concerto di Pasquetta in Vaticano dedicato ai giovani, è stato protagonista di un piccolo incidente dal quale (per fortuna) è uscito illeso. Come fanno da sempre le più grandi e iconiche rockstar, il vincitore di Sanremo 2022 durante un’esibizione a Roma si è lanciato tra il pubblico presente sotto il palco, ma lo stage diving (questo il termine con cui si definisce questa “pratica”) non è riuscito come avrebbe sperato.

Blanco si tuffa dal palco e cade tra la folla

I concerti di Blanco sono dei veri e propri eventi a cui il pubblico partecipa con un’unica consapevolezza: ascoltare i grandi successi del giovane cantautore sì, ma soprattutto assistere a uno spettacolo indimenticabile fatto di look glamour e sopra le righe e performance proprie delle vere icone della musica. E non era la prima volta che Blanco si lasciava andare al cosiddetto stage diving (letteralmente tuffo dal palco) quando, inaspettatamente, si è ritrovato a cadere rovinosamente per terra.

È successo nel suo concerto tenutosi a Roma, una delle tante tappe (già sold out) del suo lungo tour, e nessuno si sarebbe mai aspettato quanto accaduto. Mentre intonava la sua Notti in bianco, uno dei suoi brani di maggior successo amato sia dai giovanissimi che dai meno giovani, Blanco si è lanciato dal palcoscenico di schiena, pronto per essere sostenuto a braccia tese dai suoi fan ma non è andata come avrebbe sperato. Quelle braccia si sono scansate, anziché accoglierlo amorevolmente, e il cantante è finito per terra.

Blanco dopo la caduta pensa solo ai suoi fan

Non sempre va tutto liscio, succede anche ai nostri beniamini in fondo. Anche se spesso li immaginiamo come delle “divinità” scese sulla Terra per infonderci bellezza e arte, restano pur sempre persone come noi “comuni mortali” e Blanco non è stato da meno. Quello stage diving che ama tanto fare durante i suoi concerti stavolta non è riuscito e si è trasformato in un incidente che avrebbe potuto costargli caro.

Per fortuna il diciannovenne di Brescia è uscito completamente illeso dalla caduta che tra l’altro, essendo di schiena, era potenzialmente molto pericolosa. Tutto si è concluso in un nulla di fatto (per fortuna) e la cosa più bella in questa rocambolesca vicenda è stato il pensiero che ha subito rivolto ai suoi amati fan. Senza pensarci due volte, il cantante si è rialzato e ha raggiunto nuovamente il palco, per poi sincerarsi che il pubblico stesse bene dopo il suo “tuffo”.

Perché i fan hanno lasciato cadere Blanco

In tutto ciò sorge spontanea una domanda: come mai i fan, che erano lì apposta per sostenere il loro beniamino e cantare a squarciagola le sue canzoni, non hanno reagito, lasciandolo cadere per terra? Probabilmente la risposta è proprio nei tanti (anzi, tantissimi) video diventati virali nel web, in particolare su Tik Tok.

Stando ai commenti dei presenti, che hanno potuto assistere alla scena in prima persona, chi si trovava nella traiettoria del “volo”, proprio sotto lo stage, era troppo impegnato a riprendere il concerto con il cellulare. E così Blanco (che si è fidato forse un po’ troppo) è precipitato nel vuoto.