Fonte: IPA Bianca Berlinguer

Un nuovo fuorionda di Striscia la Notizia con protagonista Bianca Berlinguer, la conduttrice di È sempre Cartabianca: nel servizio mandato in onda il 22 ottobre 2024, la Berlinguer ha commentato prima un servizio errato a opera dei suoi collaboratori e poco dopo si è lasciata andare a una confessione sottovoce sul suo addio alla Rai e sul passaggio a Mediaset, e su come oggi starebbero lavorando le persone in Rai. Ma procediamo per punti.

Fuorionda su Bianca Berlinguer a Striscia la Notizia

Il fuorionda su Bianca Berlinguer risale alla registrazione di È sempre Cartabianca di domenica, in cui la conduttrice si è lamentata del lavoro della sua redazione per un servizio sbagliato. La ricostruzione del programma di Antonio Ricci ha acceso i riflettori su uno sfogo piuttosto acceso, in cui ha affermato: “Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così… hanno sbagliato pezzo. Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una”.

Un fuorionda destinato a far discutere, considerando che le ripercussioni non solo solamente interne, ma anche esterne. Non è la prima volta, infatti, che Bianca Berlinguer fa delle osservazioni sul lavoro della redazione: è già successo in passato, sempre con un fuorionda di Striscia la N otizia, di vederla alle prese con le critiche. Anche allora era abbastanza insoddisfatta dei contenuti del programma. “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente”.

Il commento sulla Rai

Una confessione sottovoce, ma non abbastanza da non essere ripresa. E infatti il fuorionda è servito: oltre allo sfogo sul lavoro svolto dalla redazione, la Berlinguer ha parlato della Rai, facendo menzione di ipotetiche “regole assurde”. Queste le parole della conduttrice: “Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…”.

Sempre durante la registrazione del programma È sempre Cartabianca, la Berlinguer ha parlato di presunte regole. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati”. Questo è già stato definito un clamoroso fuorionda, considerando che ci si aspetta un intervento da parte della Rai nelle prossime ore.

Perché Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai

A dicembre 2023, Bianca Berlinguer è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, per la prima volta su Canale 5. Durante l’intervista, la conduttrice aveva spiegato i motivi dell’addio alla Rai, una decisione che aveva definito come molto sofferta e anche piuttosto pensata. “Mi ha procurato tante notti insonni”. No, non ha deciso “a cuor leggero” di lasciare il luogo dove ha iniziato a lavorare all’età di 25 anni.

Aveva detto: “A farmi prendere la decisione di andarmene è stato l’allontanamento, che avevo sentito molto negli ultimi anni, da parte dei vertici della Rai. Mi sono spesso sentita sola, con la sensazione che non ci fosse interesse a investire sulla trasmissione, come se fosse più sopportata che valorizzata, anche se non ho mai avuto la sensazione che volessero chiuderla”.