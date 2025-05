Anticipazioni Belve del 27 maggio, le interviste e gli ospiti di Francesca Fagnani

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Un nuovo e attesissimo appuntamento quello con Belve del 27 maggio. Francesca Fagnani torna con una nuova puntata del suo show con tre ospiti e le sue interviste graffianti. Protagonisti della serata saranno Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero, pronti a raccontarsi senza filtri.

Belve, le anticipazioni del 27 maggio

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è sicuramente Mario Balotelli: seduto sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani, il calciatore passerà in rassegna i momenti salienti della sua carriera e della turbolenta vita privata, raccontandosi senza sconti.

“Avrei potuto fare di più ma sono felice”: con disarmante sincerità Balotelli racconterà del suo percorso nel mondo del calcio, da lui ritenuto “finto”. Senza risparmiarsi ovviamente in paragoni con i colleghi, come Messi e Ronaldo: un’intervista ricca di aneddoti quella del calciatore, condita da curiosità, momenti di leggerezza e più riflessivi.

Parlerà senza rancore delle umiliazioni razziste, come il lancio delle banane a Roma, lasciando intendere però che certe cose non si possono dimenticare. Spazio poi alla vita privata: impossibile non parlare della figlia Pia e di quel famoso test del DNA per verificare di essere davvero il padre. Allora non si fidò della parola di Raffaella Fico, con la quale aveva avuto una storia. Una scelta di cui non si è mai pentito: “Lo rifarei perché non ci vedevamo da mesi. Mi spiace per mia figlia ma cos’altro potevo fare?”.

Gli altri ospiti di Belve

Dopo il calciatore, davanti a Francesca Fagnani si siederà una celebrità del piccolo schermo: si tratta di Lunetta Savino. Attrice attiva nel campo teatrale, cinematografico e televisivo, è conosciuta dal grande pubblico anche per il ruolo di Cettina Gargiulo in Un medico in famiglia.

Tra grandi successi, premi, riconoscimenti e qualche fragilità, oggi c’è spazio per nuove sfide, come quella da protagonista nella serie Libera su Rai1. “Era ora, alla mia età! È stata una bella sfida perché non mi piace appoggiarmi sulle certezze, come diciamo a Bari: ‘Non nasco imparata’”. Ne viene fuori un ritratto intenso di una donna che ha sempre messo il mestiere davanti alla fama, pronta a raccontarsi con sincerità.

Poi spazio a un gradito ritorno: Massimo Ferrero, imprenditore, produttore cinematografico, ex presidente della Sampdoria, ma soprattutto eterno protagonista della cronaca. La precedente intervista, risalente al 2022, segnava il suo debutto televisivo dopo l’uscita dal carcere, è rimasta negli annali per le battute fulminanti e le polemiche roventi, tra cui le dichiarazioni sull’orientamento politico e i giudizi taglienti sul mondo del calcio. E anche questa volta l’ex “viperetta” promette scintille.

Nel corso della puntata ci sarà uno spazio musicale realizzato da Serena Brancale, presenza fissa di questa edizione, che interpreterà a suo modo un brano della storia della musica italiana.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

La nuova puntata di Belve va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21,20, ed è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in streaming e on demand, per recuperare le interviste passate sia di questa stagione che delle precedenti edizioni.