Raffaella Fico su Balotelli a La volta buona: “Come papà si deve impegnare di più”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Raffaella Fico

Nell’affascinante salotto televisivo di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Raffaella Fico è tornata a raccontarsi, offrendo al pubblico una panoramica inedita e sincera della sua vita personale e delle sue esperienze passate. L’intervista, avvenuta il 10 settembre 2024, ha messo in luce non solo i momenti spensierati legati alle sue relazioni con uomini di fama mondiale, come Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, ma anche riflessioni più profonde sul ruolo genitoriale di Balotelli, padre della loro figlia Pia.

Raffaella Fico e il rapporto con Mario Balotelli: tra passato e presente

Raffaella Fico ha sempre mantenuto una grande discrezione riguardo alla sua vita privata, nonostante i riflettori fossero costantemente puntati su di lei. Durante l’intervista a La Volta Buona, però, ha scelto di aprirsi, condividendo ricordi toccanti della sua storia d’amore con Mario Balotelli.

“È stata una storia importantissima”, ha affermato. “Ci siamo conosciuti grazie a sua sorella e tra di noi è stato un vero colpo di fulmine”. La Fico, allora giovanissima, è stata attratta inizialmente dal fisico e dal carisma del calciatore, ma ha poi scoperto in lui un uomo divertente e simpatico.

Tuttavia, come spesso accade nelle storie d’amore vissute sotto i riflettori, la loro relazione non è stata semplice. “All’epoca era tutto molto pesante“, ha rivelato Raffaella, sottolineando le difficoltà vissute durante la fine della loro storia.

L’accanimento mediatico e i giudizi del pubblico non sono mancati, e la Fico ha confessato di essere stata spesso etichettata come “arrampicatrice sociale“. Ma lei ha saputo superare i momenti più difficili, trovando conforto nella sua famiglia e, soprattutto, nell’amore per la figlia Pia.

Mario Balotelli come padre: Raffaella Fico gli lancia un messaggio

Un tema particolarmente delicato toccato durante l’intervista è stato quello del ruolo di Balotelli come padre. Raffaella Fico non ha nascosto il profondo affetto che lega la loro figlia Pia al calciatore.

“Pia è innamoratissima di suo padre”, ha detto, con un sorriso che tradiva tutta la tenerezza di una madre. Nonostante la distanza geografica e le difficoltà che la vita frenetica di un calciatore può comportare, il legame tra Mario e Pia sembra essere solido e autentico.

Tuttavia, Raffaella Fico ha anche lanciato un appello affettuoso ma chiaro a Mario Balotelli da Caterina Balivo: “Come papà, si deve impegnare di più“. Pur riconoscendo i suoi sforzi, la Fico ha voluto sottolineare l’importanza di una maggiore presenza nella vita di Pia, un aspetto che, secondo lei, richiede un impegno costante e quotidiano.

È evidente che Raffaella, pur apprezzando il ruolo paterno di Balotelli, desideri per la loro figlia un maggiore coinvolgimento da parte del padre, sia sul piano emotivo che pratico.

Le sue parole non sono state di critica, bensì di stimolo, con l’obiettivo di far capire quanto sia fondamentale, per una bambina come Pia, poter contare su entrambi i genitori. Raffaella ha parlato con il cuore, mostrando una grande maturità e desiderio di costruire una situazione familiare sempre più armoniosa per il bene della piccola.

Raffaella Fico tra passato e futuro: i grandi amori della sua vita

L’intervista a La Volta Buona non si è limitata solo a Mario Balotelli. Raffaella Fico ha anche svelato alcuni retroscena curiosi sulla sua passata relazione con Cristiano Ronaldo, uno degli uomini più famosi e ammirati al mondo.

Con grande autoironia, ha raccontato il loro primo incontro: “Non sapevo nemmeno chi fosse quando l’ho incontrato”, ha ammesso sorridendo. Aveva appena partecipato al Grande Fratello e non aveva idea che stesse per uscire con una stella del calcio internazionale.

L’incontro con Cristiano Ronaldo è stato uno dei tanti momenti straordinari della vita di Raffaella Fico, che, nonostante le vicissitudini amorose, ha saputo mantenere una forte indipendenza e determinazione. La sua carriera televisiva, iniziata con il Grande Fratello, l’ha portata a essere una delle figure più riconosciute del panorama dello spettacolo italiano. Ma dietro il glamour, Raffaella ha sempre messo al primo posto la sua famiglia, soprattutto la figlia Pia.