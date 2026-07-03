Beautiful, le anticipazioni del 6 luglio 2026: Taylor è pronta a morire, ma non dice nulla alla figlia

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 6 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 6 luglio 2026

Steffy trova sua madre Taylor in lacrime e si allarma immediatamente. Taylor minimizza, ma dietro quell’emozione si nasconde un segreto terribile: si è recata da un medico in Europa e ha scoperto di avere un’insufficienza cardiaca terminale. Taylor ha confessato a Li di essere malata e di stare morendo, ma le ha imposto di non dirlo a nessuno, soprattutto alla famiglia. Vuole affrontare la malattia e la morte con dignità, forza e riservatezza, senza che le persone che ama soffrano in anticipo per lei. In ospedale, Finn nota che sua madre, Li, è molto tesa. Pensa che riguardi suo padre, ma Li smentisce e ammette di essere preoccupata per una paziente, la quale pretende assoluta privacy e non vuole che nemmeno la famiglia venga informata della diagnosi infausta. Mentre Finn cerca di confortarla, Li ammette che la paziente è importante per lei anche a livello personale: è una nonna come lei e sente un forte legame.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.