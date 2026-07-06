Beautiful, le anticipazioni del 7 luglio 2026: il sospetto di Finn, ma Taylor mantiene il suo segreto

Ufficio stampa Beautiful Finn, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 7 luglio 2026

Nella puntata in onda martedì 7 luglio 2026 (episodio 9366, seconda parte) si aprono sviluppi molto delicati attorno a Taylor: la donna ha scoperto di avere una grave insufficienza cardiaca e, consapevole della situazione critica, si è rivolta a Li confidandole la diagnosi. Taylor chiede riservatezza assoluta e preferisce non comunicare la verità ai suoi cari, desiderando affrontare la malattia con dignità e senza farli soffrire in anticipo. Steffy la trova in lacrime e, preoccupata, riceve da Taylor una reazione di minimizzazione che però non placa i timori della figlia.

Parallelamente, in ospedale Finn nota l’atteggiamento teso di sua madre Li: la donna spiega di essere preoccupata per una paziente che chiede privacy totale e che per lei ha un valore affettivo simile a quello di una nonna. La vicenda mette così in luce il conflitto tra il desiderio di proteggere i propri affetti e la scelta della riservatezza, mentre intorno a Taylor si tessono le reazioni di chi ancora ignora la gravità della sua condizione.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.