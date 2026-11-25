Ufficio stampa Mediaset Ridge in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 26 novembre 2026

Nella puntata di oggi, seconda parte dell’episodio 9435, Steffy è felice per il tempo che Taylor sta trascorrendo con Ridge. Anche Taylor si dice contenta, sebbene la presenza di Brooke renda la situazione delicata.

Ridge racconta a Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli nel tentativo di restituire l’azienda ai Forrester. Per questo Carter continuerà a guidarla. Padre e figlio sono frustrati e arrabbiati con Carter, Hope e Brooke per aver assunto il controllo della società di famiglia.

Intanto Electra rivela che dietro i deepfake che hanno compromesso la sua reputazione c’è Remy. Lui si era presentato come un amico, ma era in realtà ossessionato da lei. La ragazza racconta di aver passato un periodo difficile a Dallas e di essere stata perseguitata anche dopo il trasferimento a Los Angeles, dove Remy è arrivato ad aggredirla. Will è intervenuto per aiutarla.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 22 al 28 novembre.