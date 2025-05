“Beatrice Luzzi fuori dal Grande Fratello”, l’indiscrezione: c’è la sostituta

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Beatrice Luzzi

A poco più di un mese dalla chiusura del tanto dibattuto Grande Fratello dell’annata 2024/2025, già si parla dell’edizione in onda a partire dal prossimo settembre. Perché? Sarebbero emerse al proposito scoppiettanti novità pronte ad accontentare il pubblico, sempre più accanito ed esigente. Ad avere i riflettori puntati al momento sarebbe proprio Beatrice Luzzi: amatissima come concorrente, l’attrice romana era stata riproposta quest’anno in veste di commentatrice d’eccezione accanto a Cesara Buonamici ma il risultato non è purtroppo stato quello sperato. Stando alle ultime indiscrezioni affiorate, infatti, aleggia insistente nell’aria la voce di una pronta sostituzione. Ma c’è di più: al suo posto subentrerebbe una Vip con cui abbiamo visto la donna scontrarsi aspramente più volte.

Grande Fratello 19, l’addio a Beatrice Luzzi: già pronta la (VIP) sostituta

Come da consolidata tradizione il Grande Fratello tornerà a settembre, somministrando al grande pubblico l’ennesima stagione in precario ma costante equilibrio tra polemica e trash.

Se certa è anche la presenza di Alfonso Signorini al timone dell’inedita edizione, è già stato preannunciato un grande cambiamento pronto a rivoluzionarne la struttura: protagonista delle recenti, scottanti indiscrezioni diffuse da Amedeo Venza è l’opinionista Beatrice Luzzi.

Mentre la quota di Cesara Buonamici, rappresentante del filone-anti trash introdotto da Pier Silvio Berlusconi, pare ancora al sicuro l’attrice romana sarebbe sacrificabile, appurata anche la scarsa chimica emersa nel corso del tempo con i vertici del programma.

Oltre al danno, anche la beffa: come se questo non fosse per lei uno smacco sufficiente, a sostituirla sarà persino un’acerrima nemica. A sedere sulla poltrona rossa il prossimo settembre vedremo nientemeno che Stefania Orlando, già acclamata concorrente per ben due volte e per questo esperta degli intricati meccanismi che lo spietato format prevede.

Una mossa ponderata, la suddetta, da parte di Mediaset che mira sempre più a valorizzare figure care al pubblico, in grado di garantire al contempo un contributo autorevole e riconoscibile allo show. Trattasi di un rafforzamento qualitativo del cast, utile sicuramente a mantenere alta l’attenzione ed il livello del dibattito ad animare il programma. Quel che si dice un colpo di scena a tutti gli effetti insomma, pronto a portare un po’ di sano scompiglio.

Beatrice Luzzi vs Stefania Orlando, cosa dovremmo aspettarci

Se dinanzi alla grande novità annunciata si prospetta una reazione favorevole da parte degli spettatori, lo stesso non ci si può aspettare da Beatrice Luzzi: durante la passata edizione tra le due donne non è certo scorso buon sangue, impossibile negarlo.

Sulla scia del risentimento ancora vivido in seguito ad alcuni pareri esposti sul suo conto da Stefania Orlando a Pomeriggio Cinque, l’allora opinionista aveva sin da subito assunto una posizione sfavorevole alla permanenza della prima nella Casa ed il resto è storia.

Va da sé come, dati i precedenti, il preannunciato passaggio di testimone potrebbe scatenare ulteriori attriti tra le celebri arcinemiche, e qualcosa suggerisce che lo sapremo presto.