Tre figli, cercati e voluti, che oggi sono la gioia della sua famiglia. Barbara Palombelli, già madre di Giorgio, ha raccontato che adottare dei figli è sempre stato uno dei suoi più grandi sogni. Oggi l’ha realizzato e non si potrebbe dire più felice, ma – com’è lecito immaginare – nulla è stato facile come sembra. A cominciare dalla burocrazia che talvolta si è messa di traverso tra lei e i suoi desideri, per finire con le paure dei suoi ragazzi che ancora non sono riusciti a superare a pieno il loro passato doloroso.

Barbara Palombelli, il suo racconto a Le Iene

“Da bambina avevo due sogni: diventare giornalista e adottare dei bambini. Pensarci adesso mi fa sorridere, li ho realizzati entrambi”, inizia così il monologo di Barbara Palombelli a Le Iene, “A sognare l’adozione era stata la vacanza al mare a casa di mia nonna; mia nonna aveva la casa sulla spiaggia, accanto c’era un istituto di suore che portavano i bambini orfani sulla spiaggia. Loro andavano via quando noi arrivavamo, mi svegliavo col rumore di questi zoccoletti. Guardavo dalla persiana e vedevo questi bambini magri magri con i capelli rasati a zero. Erano gli anni ’60 e c’era una grande differenza tra chi aveva una famiglia e chi non ce l’aveva”. E aggiunge: “Ancora oggi pensare che ci siano bambini negli istituti, bambini nelle case famiglie mi spezza il cuore”.

Poi parla della sue esperienza e di quando i suoi tre ragazzi siano entrati a far parte della famiglia: “I miei tre ragazzi sono arrivati dopo battaglie incredibili, anni di certificati, viaggi all’estero, arrabbiature e bocciature perché a volte non eravamo la famiglia giusta. Io li amo di un amore pazzo, non sempre sono ricambiata. Capisco le difficoltà di chi ha paura, di chi preferisce fabbricare un figlio in questi meravigliosi laboratori dove tutti sorridono, dove tutto è profumato e c’è una bella atmosfera, ma farei la scelta dell’adozione tutta la vita. Un milione di volte”.

Chi sono i suoi figli adottivi

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono genitori di tre figli adottivi: Francisco, Serena e Monica. Una di loro, Serena, oggi lavora come estetista ma in passato ha partecipato al Grande Fratello, dove aveva raccontato la sua storia e aveva accettato di riprendere i contatti con la sua famiglia d’origine che oggi si sono interrotti. Monica, che è sua sorella biologica, ha reso la giornalista e l’ex Sindaco di Roma nonni dei piccoli Christian e Beatrice.

“Una mamma non può abbandonare la figlia che ha tenuto nel grembo per nove mesi e ricomparire solo quando la vede in televisione. La mamma è chi ti cresce, chi ti fa studiare, chi ti rispetta. Non voglio avere rapporti con lei, non la perdonerò mai per avermi abbandonata. I miei genitori sono Barbara e Francesco”, aveva raccontato Serena Rutelli a Verissimo, dove aveva partecipato insieme alla madre e – eccezionalmente – con il padre Francesco che si era detto molto orgoglioso di lei e del lavoro che sta facendo su se stessa nonché come professionista.