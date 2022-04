“Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5”: chi prende il suo posto

La Pupa e il Secchione, tutti i look di Barbara D’Urso tra top e flop

Barbara D’Urso lascia il timone di Pomeriggio 5, almeno per l’estate. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi potrebbe essere Veronica Gentili, al suo debutto su Canale 5, a sostituire la Barbara nazionale per tutta l’estate. Dalla rete non è arrivata ancora nessuna conferma o smentita, ma sappiamo bene che la D’Urso ha la consuetudine di godersi la stagione calda lontana dai riflettori e godersi il meritato riposo.

Stop a Barbara D’Urso, ecco chi arriva a Pomeriggio 5

Non temete, Barbara D’Urso non sta dicendo addio a Pomeriggio 5 dopo quattordici anni, è solo uno stop momentaneo. Infatti, la regina della tv come di consueto non andrà in onda nel periodo estivo, ma Mediaset ha deciso di non lasciare vuoto l’ampio spazio pomeridiano come in passato.

Al posto di Barbara, secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi, riportate poi anche da Dagospia, potrebbe arrivare la giovane conduttrice e giornalista Veronica Gentili, pronta a debuttare sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo il diploma all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’amico, e il debutto teatrale con Gigi Proietti, la Gentili è passata dalla recitazione al giornalismo, con una gavetta molto ampia, che vanta tra le sue apparizioni quelle a programmi e talk show come Piazzapulita, L’Aria Che Tira e Coffee Break su La7, e negli ultimi anni Stasera Italia e Controcorrente su Rete 4. Questo, dunque, potrebbe essere la sua prima esperienza lavorativa su Canale 5.

Per ora Barbara D’Urso e Mediaset non hanno annunciato questa novità, ma conosciamo bene le abitudini della popolare conduttrice, che chiude solitamente il suo programma prima dell’estate. Da qui l’idea di trovare un nuovo volto per i mesi caldi dell’anno, e controbattere alla concorrenza de La vita in diretta Estate. Anche Mattino 5 continuerà ad andare in onda, con Simona Branchetti, che era già subentrata alla D’Urso nel 2021 nella versione natalizia di Pomeriggio Cinque, ovvero Pomeriggio Cinque News.

Trema la poltrona di Barbara D’Urso?

Nonostante le varie smentite degli ultimi mesi, continua a girare insistentemente la voce che queste siano solo prove generali per la sostituzione definitiva di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Il programma è nato con lei, nel 2008, conquistando il pubblico e grandi successi, fino a un lento ridimensionamento, di ascolti e di minuti, fino alla stringata fascia attuale.

Per molti la D’Urso è stata “punita” da Pier Silvio Berlusconi per i contenuti e gli ospiti esageratamente trash dei suoi programmi degli ultimi anni. Barbara ha perso anche la domenica pomeriggio, ed è stata spostata su Italia 1 al timone de La Pupa e il Secchione Show. Un traguardo secondo lei, una veterana sulla rete più giovane della tv, un declassamento secondo molti. Gli ascolti catastrofici del programma poi non fanno altro che aumentare le voci della fine di questo rapporto sempre più tormentato tra la conduttrice e la rete. Ma quanto c’è di vero? Per ora apparentemente nulla, la pausa estiva non preoccupa gli esperti tv, né i fan di Barbarella. La vera prova sarà la prossima stagione tv: gli ascolti (e i programmi) di Barbara aumenteranno o la caduta è inarrestabile?