Barbara D’Urso, cambia il palinsesto per “Terra amara”: quando torna Pomeriggio 5

Fonte: IPA Pomeriggio 5: quando torna Barbara D'Urso

Settembre è arrivato e, insieme a lui, anche le grandi novità della nuova stagione televisiva. Canale5 in particolare ha optato per qualche variazione nel palinsesto pomeridiano, in vista dell’atteso ritorno di uno dei programmi cult di Barbara D’Urso: Pomeriggio 5. La scelta dell’azienda sarebbe infatti quella di invertire gli orari di programmazione di due soap opera, al fine di trainare la successiva trasmissione della conduttrice: i dettagli di questa strategica mossa.

Canale 5 inverte le soap: la mossa in favore di Pomeriggio 5

In attesa del debutto della nuova stagione televisiva, Canale5 sta studiando le migliori strategie per ottenere dai suoi cavalli di battaglia il massimo degli ascolti. Uno dei programma cult pronto a tornare in tv è Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso che, dopo le voci di addio degli scorsi mesi, si appresta a tornare in onda a partire dal prossimo lunedì 5 settembre 2022. Per rendere il suo debutto il più appetitoso possibile al pubblico, Mediaset ha in mente un’inversione della messa in onda delle soap opera del pomeriggio, prima dell’arrivo di “Barbarella”.

Come rivela Davide Maggio, infatti, Un altro domani e Terra Amara invertiranno i rispettivi orari di programmazione: la prima anticipa la sua messa in onda alle 14.45, la seconda le farà seguito subito dopo. Un’inversione di tendenza che Barbara D’Urso avrebbe fortemente caldeggiato in vista del suo ritorno sul piccolo schermo. Terra Amara ha infatti avuto in queste settimane un successo di pubblico maggiore, sia in termini di share sia di auditel, rispetto a Un altro domani. Per questo la conduttrice vorrebbe che, prima di Pomeriggio 5, andasse in onda la soap di maggior successo, dunque Terra Amara.

Una scelta presa in considerazione dall’azienda e decisamente strategica: Terra Amara, posticipando la sua messa in onda alle 16.30 circa, potrà infatti fare da traino per il successivo Pomeriggio 5 che partirà come di consueto intorno alle 17.25. E il pubblico, subito dopo la soap, troverà sul piccolo schermo il volto della conduttrice Mediaset.

Barbara D’Urso torna in tv: le voci di addio sono solo un lontano ricordo

Le modifiche al palinsesto pomeridiano di Canale5 sono state apportate già da oggi pomeriggio. Come rivela Davide Maggio, senza nessun annuncio e a grande sorpresa Un altro domani ha anticipato alle 14.45, a seguire Terra Amara. Il cambiamento in casa Mediaset è già in atto: Barbara D’Urso e la sua Pomeriggio 5 riusciranno a trarvi giovamento a partire da lunedì?

Il programma, nel corso dell’ultima edizione, ha dovuto fare i conti con le voci di una possibile chiusura e anche la posizione della conduttrice è rimasta in bilico per diversi mesi. Tra indiscrezioni e voci di addio, alla fine ci ha pensato lei stessa, nell’ultima puntata prima della pausa estiva, a tranquillizzare il suo pubblico rinnovando il suo appuntamento a settembre. Settembre che è già arrivato e, con esso, il desiderio della D’Urso di tornare a fare il mestiere che più le piace e di riabbracciare i suoi affezionati telespettatori.

Anche per lei le vacanze giungono alla conclusione e, dopo aver infiammato Instagram condividendo scatti mozzafiato in costume da bagno, la conduttrice Mediaset si appresta al ritorno in tv.