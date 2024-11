Fonte: IPA Bianca Guaccero

É una settimana piuttosto turbolenta, quella attuale di Ballando con le Stelle. Da qualche giorno, infatti, si è deciso per l’estromissione di Angelo Madonia dal suo incarico di tutor di Federica Pellegrini e per la sua sostituzione con Samuel Peron, che è tornato, così, a essere un protagonista del fortunato dancing show.

Questa rivoluzione nel cast degli insegnanti, però, non è stata l’unica vicenda a cui i telespettatori hanno prestato maggiore attenzione, durante gli ultimi giorni. Anche Bianca Guaccero, infatti, è stata al centro delle polemiche degli affezionati telespettatori dello show televisivo. La sfida senza i professori, promossa nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, infatti, ha fatto storcere il naso a molti ascoltatori, per la coreografia assegnata alla conduttrice televisiva.

Dopo le polemiche e le accuse di boicottaggio, che ne sono scaturite, la produzione ha deciso di scagionarsi da ogni addebito, replicando con un post, condiviso sull’account Instagram ufficiale della trasmissione televisiva.

Ballando con le stelle, le accuse dei telespettatori

Come di consueto, nelle ultime puntate di Ballando con le stelle, i vip in gara, si sono dati battaglia, oltre che sulle coreografie, preparate durante la settimana, anche su dei balli improvvisati. Nella puntata del 23 novembre 2024, in particolare, tutti i ballerini provetti hanno dovuto raggiungere il centro della pista da ballo, per danzare, senza il supporto dei loro insegnanti, su una musica, scelta dalla produzione. La difficoltà della prova stava nel fatto che i vip hanno dovuto riconoscere il ritmo del brano loro assegnato e, di conseguenza, hanno dovuto eseguire i giusti passi, richiesti dalla canzone.

Così non è stato fatto, però, da Bianca Guaccero, che non ha riconosciuto che stesse ballando un samba e, quindi, ha ricevuto una penalità nella gara di ballo generale. I telespettatori più attenti del dancing show, però, sono subito insorti, con dei commenti condivisi sul web, convinti che la canzone scelta per la prova della conduttrice televisiva non fosse davvero un samba o il ritmo fosse stato reso difficilmente riconoscibile per boicottare la concorrente: “Ovviamente alla nargi la salsa super facile e lei sabotata”, “Il ballo più indecifrabile destinato a Bianca…il boicottaggio continua” e ancora “Dire che la Nargi e la Pellegrini sono più brave perchè ballando da sole hanno riconosciuto il ballo che hanno fatto? Bella forza, erano molto più semplici da capire… Sarà un caso”.

La musica proposta a Bianca Guaccero era Thriller di Michael Jackson, in un’inedita versione latina, fatto che, secondo alcuni telespettatori, rendeva più complicata la prova della presentatrice: “Ma alla fine il pezzo di Michael Jackson che stile era? Era piuttosto difficile capirlo al volo” e “Avete dato la musica più difficile a Bianca guaccero un Samba che ha le note di thriller assurdo mentre tutte le altre canzoni erano facili per gli altri concorrenti perché erano quelle originali”.

La replica della produzione

Dopo le tante polemiche, sorte sul web, sulla musica assegnata a Bianca Guaccero, la produzione di Ballando con le stelle ha deciso di condividere un video per respingere ogni accusa: “È samba o non è samba ? A beneficio degli indecisi ecco la prova che era samba! Nel filmato che vedete al 23 esimo secondo sono state isolate batteria e percussioni per rivelarvi inequivocabilmente che si trattava un groove di samba”.

Davanti all’evidenza del filmato, alcuni telespettatori hanno ammesso che si trattasse di un samba: “Ok avete vinto voi, era un samba, ci arrendiamo. Fatto sta che era una delle canzoni più difficile da interpretare”, “La peggiore samba mai sentita. Se la fate ascoltare a una persona brasiliana vi tira appresso un bel Churrasco”.

Altre, invece, continuano a non credere alla buona fede della produzione del dancing show: “Milly, non ti arrampicare agli specchi”, “Ma dai, ma se proprio sentite la necessità di giustificarvi così in modo specifico (confezionare un filmato ad hoc dove isolate il ritmo), vuol dire che lo sapete benissimo che avete messo in difficoltà Bianca e che il ritmo effettivo era praticamente e sostanzialmente irriconoscibile” e ancora “Le prove devono essere eque, le altre erano riconoscibilissime”.