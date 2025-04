Ed Sheeran torna con Azizam, testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA Ed Sheeran

I primi caldi primaverili portano con sé leggerezza e buonumore, e lo stesso sembra valere per Ed Sheeran, che torna sulla scena musicale con Azizam, un nuovo singolo tutto da cantare e ballare.

L’artista di Photograph inaugura una nuova fase della sua carriera sperimentando con nuovi suoni, senza però perdere l’identità musicale che lo ha reso uno degli artisti più amati al mondo. In Azizam, infatti, fonde due culture diverse, dando vita a un brano dal sapore internazionale e dal ritmo coinvolgente. Scopriamo insieme il testo e il significato del pezzo.

Ed Sheeran, il significato di “Azizam”

Il brano, in arrivo il 4 aprile, anticipa il suo nuovo album Play ed è frutto di una collaborazione con il produttore svedese-iraniano Ilya Salmanzadeh. La sua particolarità parte proprio dal titolo, Azizam, è un termine persiano che significa “mia cara” o “mia amata” e riflette il cuore emotivo della canzone.

Spinto dalla sua inesauribile curiosità musicale, Ed Sheeran ha scoperto sorprendenti punti in comune tra la musica folk persiana e quella irlandese. Solo lui poteva riuscire a fondere queste influenze in un brano pop così vibrante. Il risultato è un inno edonistico e multicolore che invita a vivere il momento, a ballare “tra le luci danzanti” fino all’alba. Un perfetto esempio di collaborazione interculturale trasformata in musica, capace di raccontare quanto le emozioni possano essere universali.

Parlando di Azizam, Ed Sheeran ha raccontato: “Anche se è completamente diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima, Azizam mi sembra familiare. Volevo creare un’atmosfera di festa in una canzone e Ilya Salmanzadeh, con cui ho lavorato sulla traccia, mi ha aiutato a dargli vita. È stato davvero stimolante lavorare con lui”.

Il nuovo singolo apre quindi una nuova era musicale per l’artista che continua a sperimentare: dopo il ciclo di album ispirati ai segni matematici, ora il cantante lavora a Play, un primo album appartenente a una serie di dischi a tema tasti di riproduzione degli apparecchi stereo.

Testo di “Azizam”, la canzone di Ed Sheeran

Ecco il testo integrale della nuova canzone di Ed Sheeran:

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine

Azizam

I wanna be nowhere but here with you now

I wanna be one in the space

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

I wanna be close to your face

Though Tomorrow can wait, losing time in this place

Till the sun is away, you’re like a magnet on me

I don’t care what they say, we can do it our way

And if love’s just a game, then, come and play

Azizam

Meet mе on the floor tonight

Show me how to move likе the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine

Azizam

Azizam

Azizam

I wanna get lost in your ocean and drown

I wanna be careless and free

I wanna live here in the moment we’ve found

I wanna be all that you see

Though Tomorrow can wait, losing time in this place

Till the sun is away, you’re like a magnet on me

I don’t care what they say, we can do it our way

And if love’s just a game, then, come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine

Azizam

Azizam

Azizam