Ascolti tv del 9 gennaio: il caso Ferragni si scontra con Pattini d’argento

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Tornano Le Iene su Italia 1 in prima serata, martedì 9 gennaio, con l’intervista a Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma a cui hanno amputato metà gamba sinistra in seguito all’attacco di uno squalo in Australia, lo scorso 8 dicembre 2023. Rai 1 risponde con il film russo, Pattini d’argento. Mentre su Canale 5 va in onda la Coppa Italia con Fiorentina – Bologna.

Il primo appuntamento del 2024 con Veronica Gentili a Le Iene vede in studio il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Su Rai 3 Avanti Popolo, con Nunzia De Girolamo, si concentra sul “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni. Tra gli ospiti Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi, l’influencer Ellen Ellis e il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri. Mentre su Rete 4 ritroviamo Bianca Berlinguer con È sempre cartabianca. Mentre i più romantici possono perdersi nelle atmosfere gelate di San Pietroburgo, nella rivisitazione russa, ispirata anche a Romeo e Giulietta, di Pattini d’argento.

Prima serata, ascolti tv del 9 gennaio

Su Rai 1 Pattini d’argento incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 la Coppa Italia, Fiorentina-Bologna piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 È sempre cartabianca raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 Avanti popolo interessa a spettatori con il. Su Italia 1 Le Iene appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 The floor Ne rimarra’ solo uno ottiene spettatori con il Su La7 interessa Di Martedì spettatori con il Su Tv8 Un Natale da favola piace a spettatori con il. Sul Nove Femmine contro maschi registra

Access Prime Time, dati del 9 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori (); Affari Tuoi interessa a spettatori pari al %; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori con uno share del %. Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il % mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato .000 spettatori con il % di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati del 9 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre L’Eredità ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro! ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Via dei Matti n°0 raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Missione Pianeta raduna è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il .

Dalle 10 tutti i dati di ascolto di martedì 9 gennaio 2024