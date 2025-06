Ascolti tv del 28 giugno, Una voce per Padre Pio contro la partita Benfica-Chelsea

IPA Mara Venier

Una serata ricca di appuntamenti imperdibili quella di sabato 28 giugno: tanti i programmi di intrattenimento che hanno tenuto compagnia al pubblico, così come i film e lungometraggi per tutta la famiglia. Su Rai1 è andata in onda la serata benefica di musica, fede e solidarietà condotta da Mara Venier Una voce per Padre Pio, ambientata come ogni estate nella suggestiva piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina.

Su Canale5 era in programma la partita che ha visto sfidarsi le squadre Benfica e Chelsea – avversario ostico per la conduttrice di Domenica In – mentre su Rai2 l’appuntamento era con il thriller L’incubo di Maggie. Su Rai3 è andato in onda il film Palazzina Laf di Michele Riondino, introdotto dalla scrittrice Maria Latella, che ha offerto uno sguardo sul contesto narrativo, sulle sfumature dei protagonisti e sulle dinamiche che li muovono.

E ancora, su Rete4 era in programma il film cult Sapore di mare con Jerry Calà e Virna Lisi, invece su Italia1 appuntamento con il lungometraggio per famiglie Windstorm – Contro ogni regola. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del sabato sera? Ecco tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 28 giugno: vince Mara Venier con Una Voce per Padre Pio

Nella serata di sabato 28 giugno su Rai1 la serata benefica Una Voce per Padre Pio ha battuto tutti gli avversari, intrattenendo 2.084.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Benfica-Chelsea ha raccolto davanti al video 1.370.000 spettatori con uno share dell’11% nel primo tempo e 1.181.000 spettatori con il 12.5% nel secondo tempo; pre e post gara netto a 1.060.000 spettatori con il 9.4%.

Su Rai2 L’incubo di Maggie è la scelta di 841.000 spettatori pari al 6.7%. Su Italia1 Windstorm – Contro ogni regola ha radunato 647.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Sapore di mare totalizza un a.m. di 577.000 spettatori (4.8%). Su La7 Indovina chi viene a cena? conquista 456.000 spettatori con il 3.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 400.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali cattura l’attenzione di 251.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 28 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.245.000 spettatori (32.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 1.619.000 spettatori con il 12.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa 532.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 856.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 Sapiens Files è seguito da 408.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 718.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 688.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 863.000 spettatori pari al 6.5%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 300.000 spettatori e il 2.4%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 218.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv Preserale, i dati del 28 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.829.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.569.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.129.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.514.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2 Nuoto – Trofeo Sette Colli segna 181.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 298.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. Miami raggiunge 444.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.615.000 spettatori pari al 14.9%, mentre Blob segna 517.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Rete4 La Promessa interessa 671.000 spettatori (5.8%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 138.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 la Formula 1 registra 278.000 spettatori con il 3.2% (solo le prove a 452.000 e il 5.5%), invece sul Nove Little Big Italy raggiunge 237.000 spettatori e il 2.5%.