Ascolti tv del 25 giugno, debutta Francesca Barra e si scontra con l’Inghilterra

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Roberto Poletti e Francesca Barra

Il debutto di Francesca Barra e Roberto Poletti su Rete 4 con 4 di sera, che va in onda tutti i giorni dalle 20.30, non è dei più facili, perché si è scontrato con la partita di Euro 2024, Inghilterra contro Slovenia.

Dopo la partita dell’Italia che ha incollato metà Paese al video, gli Euro 2024 con Inghilterra-Slovenia continuano a macinare ascolti e a vincere la gara dello share, malgrado la controprogrammazione sia interessante.

Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della fiction Bardot, dedicata alla vita della musa del cinema francese. Su Rete 4 Francesca Barra e Roberto Poletti hanno debuttato con la nuova trasmissione 4 di sera, in programma da lunedì a venerdì alle 20.30. Un orario che non dovrebbe preoccupare la nuova coppia, se non fosse che coincide per le prossime due settimane con l’inizio della serata dedicata su Rai 1 agli Europei. Inoltre, questo cambio di palinsesto repentino ha suscitato pare anche qualche dissapore, infatti il giornalista che la mattina faceva coppia con Federica Panicucci, ha abbandonato lei e Mattino 4 prima del tempo.

Su Italia 1 il terzo appuntamento de Le Iene presentano: Inside si intitola L’Ndrangheta e sono state presentate le testimonianze di persone dei piccoli paesini nel cuore dell’Aspromonte e quelle di alcuni abitanti del Sud America. Evidenzia, inoltre, alcune operazioni dell’organizzazione criminale, come ad esempio il traffico di rifiuti tossici e radioattivi impastati nel cemento, che potrebbero aver trasformato alcuni territori della Calabria in una seconda terra dei fuochi e anche alla distruzione dei nostri mari.

Su Rai 2 invece è andata in onda la replica di Boss in incognito, mentre su Rai 3 Massimo Giletti ha presentato Ustica: una breccia nel muro a 44 anni dalla strage.

Prima serata, ascolti tv del 25 giugno: gli Europei calano al 24,5%. Bene Giletti

Su Rai 1 la partita Inghilterra-Slovenia ha conquistato 4.555.000 spettatori pari al 24.5% di share (primo tempo a 4.890.000 e il 25.6%, secondo tempo a 4.247.000 e il 23.5%; pre e post nel complesso: 3.241.000 – 18.6%). Su Canale5 Bardot appassiona 1.544.000 spettatori pari al 9%. Su Rai2 Boss in Incognito in replica ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione a 690.000 e il 3.6%). Su Italia1 Le Iene presentano Inside raccoglie 1.111.000 spettatori pari all’8.3% (anteprima: 1.018.000 – 5.3%).

Su Rai3 Speciale Ustica: una breccia nel muro, con Massimo Giletti, interessa 1.277.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 781.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Gomorra ottiene 322.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni in Italia segna 416.000 spettatori con il 2.3% (episodio in replica in seconda serata a 331.000 e il 2.8%). Sul Nove Vasco Modena Park – il Film piace a 281.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time, dati del 25 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da 2.484.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post segna 752.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.151.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.561.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 4 di Sera ottiene 874.000 spettatori con il 4.9%, nella prima parte, e 851.000 spettatori con il 4.5%, nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.542.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 307.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 583.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.384.000 spettatori pari al 20.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.268.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.523.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.025.000 spettatori (15%). Su Rai2 la partita degli Europei Paesi Bassi-Austria raccoglie 1.526.000 spettatori con il 13% (primo tempo: 1.213.000 – 12.6%, secondo tempo: 1.808.000 – 13.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 279.000 spettatori con il 2.3% e C.S.I. – Scena del Crimine appassiona 461.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.816.000 spettatori (12.1%). A seguire Blob segna 837.000 spettatori pari al 5% e Viaggio in Italia raccoglie 1.094.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 576.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 67.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, e 150.000 spettatori (1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Celebrity Chef piace a 244.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 537.000 spettatori (3.5%).