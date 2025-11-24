Ascolti tv 23 novembre, la Coppa Davis non premia De Martino. Scotti inarrivabile

IPA Stefano De Martino

Una domenica insolita, per la tv generalista, che oltre alla lunga diretta trasmessa da Bologna per la Coppa Davis – vinta dall’Italia – ha visto andare in onda numerosissimi omaggi per Ornella Vanoni. L’artista di Domani è un altro giorno, colonna sonora di questi giorni di lutto, si è spenta nella sua casa di Milano il 21 novembre e da quel momento i palinsesti sono stati rivisti in suo onore. La puntata di Che tempo che fa del 23 novembre, condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, è stata praticamente tutta dedicata a lei. Non sono mancati i ricordi nelle altre trasmissioni, tra tutte Domenica In, mentre la prima serata di Rai1 ha mandato in onda Non così vicino.

Su Rete4 abbiamo invece visto Fuori dal coro, con la solita conduzione di Mario Giordano, mentre su Italia1 ha debuttato Zelig On. E ancora, Canale5 segue la tradizione con La notte nel cuore invece su Rai3 Sigfrido Ranucci ha condotto una nuova puntata di Report. Infine, su Rai2 è stato trasmesso Il fuoco del peccato. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 23 novembre? Tutti i numeri.

I risultati degli ascolti tv del 23 novembre sono disponibili dalle ore 10.